"Gangster" müzikali Opera Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak - Son Dakika

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğunca sahnelenen "Gangster" müzikali 1 ve 4 Aralık'ta Opera Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik buhranda halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin hikayesini anlatan eser, 1 ve 4 Aralık'ta saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

1930'lar Amerika'sından bir halk kahramanı olarak görülen, polislerin ise halk düşmanı olarak aradığı John Dillinger'in yaşamından izler taşıyan müzikal, caz ve bing bang, rock and roll, çarliston ve twist dansları ile seyirciyle buluşuyor.

Libretto, reji ve koreografisi Nilgün Bilsel Demireller'e ait olan eserde, müzik ve düzenlemeleri Bilgehan Erten, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Tahsin Çetin imzasını taşıyor. Orkestrayı ise Doruk Gönentür yönetiyor.

Temsiller, salgın önlemlerinin tamamı uygulanarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek.