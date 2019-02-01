Son Dakika Haberleri: Gani, ABD Ordusunun Ülkesinden Tamamen Çekilmemesini İstedi

Gani, ABD Ordusunun Ülkesinden Tamamen Çekilmemesini İstedi

39 dakika önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak "ABD birliklerinin Afganistan'dan tamamen çekilmemesi" çağrısı yaptı.

Gani, ABD Ordusunun Ülkesinden Tamamen Çekilmemesini İstedi, System.String[]
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazarak "ABD birliklerinin Afganistan'dan tamamen çekilmemesi" çağrısı yaptı.

Telenews haber sitesine göre, New York Times gazetesinde yayımlanan mektupta Gani, "ABD birliklerinin Afganistan'dan tamamen çekilmemesi gerek ama masrafları düşürmek için asker sayısı azaltılabilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gani mektubunda, ülkedeki ABD birliklerinin yaklaşık 20 yıl sonra savaş alanından çekilmesinin endişe kaynağı ve durumu kontrol etmenin zor olduğunu belirtti.

Gani, ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesinin mevcut yönetimi tehdit edeceğini ve Taliban'ın, egemenliğini genişletmesine ve iktidarı kazanmak için savaşa girmesine fırsat tanıyacağını savundu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından mektupla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce Afganistan'daki birliklerinin bir kısmını çekeceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

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