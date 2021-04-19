Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesinin çalışmaları başladı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesinin sadece Trabzon'da değil Karadeniz'de ve tüm Türkiye'de örnek bir sahil düzenleme çalışması olacağını belirtti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Ganita-Faroz arasındaki büyük sahil düzenleme projesinin sözleşmesinin imzalandığını, yüklenici firmanın şantiyelerini kurup işe başladığını ifade etti.

Alanda incelemelerde bulunduğunu kaydeden Zorluoğlu, "Doğrusu bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki Ganita ile uzaktan yakından alakası olmayan bir alanı maalesef burada gördük. Her gelen bir şeyler yapmış. Bütüncül bir anlayıştan uzak, parça parça betonlaşmış ve hakikaten hiçbir doğallığı kalmamış bir alandan bahsediyoruz. Trabzon'un merkezinde denize en yakın ulaşım noktasında neredeyse hepimizin birçok hatırasının bulunduğu bir alanın içerisinde bulunduğu durum karşısında hakikaten içim cız etti." değerlendirmelerinde bulundu.

Ganita-Faroz Projesi ile ilgili sosyal medyada eleştiriler yapıldığını aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada bazı paylaşımlarda Ganita doğal haliyle kalsın deniliyor ama Ganita'nın doğal hali diye bir şey kalmamış zaten. Ganita artık tamamen betonlaşmış, üstelik de gerçekten vahşi bir şekilde betonlaşmış bir alan. Yani bir estetik, bir düzen, bir intizam, bir peyzaj düzenlemesi, bir ışıklandırma projesi, birbiriyle uyumlu bir çevre düzenlemesi yok. Şu anki hali içler acısı ama ben tekrar iddiayla ifade ediyorum ki başladığımız bu büyük dönüşüm projemiz tamamlandığında, Ganita-Faroz arası sadece Trabzon'da değil Karadeniz'de ve tüm Türkiye'de örnek bir sahil düzenleme çalışması olacak."

Zorluoğlu, üç mendireğin çok etkin şekilde kullanılabilecek duruma getirileceğine işaret ederek, "İnsanlarımızın her bakımdan denizle daha fazla haşır neşir olması o bölgelerde sağlanacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin, bu yaptığımız çalışmalar Trabzon'un imajına kesinlikle çok olumlu katkı yapacaktır ve Allah'ın izniyle neredeyse herkesin dile getirdiği 'Denizden uzaklaştık, denizle irtibatımız koptu' şikayetleri de bu proje ile birlikte yavaş yavaş ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu'na, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.