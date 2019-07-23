Ganiyev: "Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler en üst seviyeye çıkarılacaktır"
1 saat önce
Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ardından Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ile ortak basın...
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:50 Kaynak: AA
Türkiye- Özbekistan
Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
Özbekistan Başbakan Yardımcısı
Elyor Ganiyev'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ardından Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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