- Ganj Nehri kıyısına 71 ceset vurdu - Son Dakika

Yerel yetkililer, konuya ilişkin soruşturma başlatırken, günlerdir nehirde bulundukları için cesetlerde meydana gelen çürümeler dolayısıyla ölüm nedeninin belirlenemeyebileceğini dile getirdi.

Korona virüs salgınının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan'da, hastanelerde ve krematoryumlarda yer kalmadı. Zor günler geçiren ülkede, korona virüs salgınında rekor sayıda vaka ve can kaybı kaydedilirken, Ganj Nehri'nden 71 cansız bedenin kıyıya vurduğu aktarıldı. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edildi.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu