Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği temsilcileriyle Filistin meselesini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği temsilcileriyle Filistin meselesini görüştü - Son Dakika

Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği temsilcileriyle Filistin meselesini görüştü

6 saat önce

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Nasır Hammud el-Krevin ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği temsilcileriyle Filistin meselesini görüştü, System.String[]

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Nasır Hammud el-Krevin ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Tunus Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Gannuşi makamında Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Krevin'in yanı sıra Bahreyn Barolar Birliği Başkanı Hasan Bedevi ve yardımcısı Suad Muhammed Yasin'den oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, insan haklarının savunulması ve demokrasinin dünya çapında ilerlemesi açısından sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine dikkat çeken Gannuşi, "Halkların bugünkü bilinci, STK'ler sayesinde her zamankinden daha çok arttı. Artık halklar yapılan adaletsizliği haykırabiliyor." dedi.

Krevin ise Gannuşi'ye, Filistin'deki son gelişmelerin yanı sıra Arap Avukatlar Birliğinin Filistin halkına yönelik hak ihlallerinin uluslararası örgütlerle koordinasyon halinde uluslararası ceza mahkemelerine taşınması noktasında yapılacak iş birliği hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca Arap avukatlar arasında iş birliği çerçevesinde, başkenti Kudüs olan Filistin'in ve davasının savunulması ve katkı sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Filistin, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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