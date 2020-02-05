Gannuşi'den

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Tunus'un Kalbi Partisinin dışlanması halinde İlyas el-Fahfah hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamayacağını belirtti.

Tunus'ta yayın yapan özel radyo Mosaique FM'e konuşan Gannuşi, Nahda'nın dışlama politikasını reddettiğini ve geniş bir taban sağlamak için hükümeti kurma istişarelerine tüm partilerin katılmasını istediğini ifade etti.

Gannuşi, bu bağlamda sadece Tunus'un Kalbi Partisinin değil, tüm kesimlerin hükümeti kurma müzakerelerine katılmasından yana olduklarını aktardı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin bir partiyi istediği gibi sınıflandıramayacağı, duracağı yeri belirleyemeyeceği ve muhalefete zorlayamayacağının altını çizen Gannuşi, ayrıca Tunus'un Kalbi Partisinin desteği olmadan Fahfah hükümetinin güvenoyu alamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Raşid el-Gannuşi, bununla birlikte Nahda'nın, 2012-2014 yıllarındaki troyka hükümeti ekibinden olması nedeniyle Fahfah'ı veto etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Fahfah'ın açıklamaları

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını söylemişti.

Küçültülmüş bir hükümet kuracağı sözünü veren Fahfah, kabinenin en fazla 25 bakanlıktan ve Cumhurbaşkanı Kays Said'i destekleyen partilerden oluşacağını belirtmişti.



Gerçek anlamda bir muhalefet olmadan demokrasiden söz edilemeyeceğini kaydeden Fahfah, hükümetin ilke ve yaklaşımlarının yer aldığı 11 sayfalık program önerisinde bulunmuştu.

Nahda Hareketi, pazartesi günü, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın hazırladığı programı imzalamayacaklarını duyurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ekim 2019'da yapılan genel seçimleri birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabine listesinin, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.