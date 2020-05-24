Gannuşi'den Tunuslulara dayanışma, birlik ve sükunet çağrısı - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülke vatandaşlarına, dayanışma, birlik ve sükunet içinde olmaları çağrısı yaptı.

Tunus Parlamentosu sosyal medya hesabından yayınlanan Ramazan Bayramı mesajında Gannuşi, "Koronavirüs sonrasında başka bir döneme yöneliyoruz. Bundan dolayı herkesi dayanışma, birlik, sükunet ve uzlaşıya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demokratik ve siyasi geçişteki başarının ardından özellikle ihtiyaç sahibi kesimler olmak üzere, topluma yönelmek gerektiğini vurgulayan Gannuşi, iddialarının siyaset ve özgürlüklerde olduğu gibi kalkınmada ve sosyal adalette de başarı sağlamak olduğunu belirtti.

Ülkedeki demokratik tecrübeyi koruyan herkesi kutladığını ifade eden Gannuşi, "Allah'ın izniyle Tunus, yakın gelecekte demokrasi örneğinde olduğu gibi, kalkınma örneğini de gerçekleştirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Gannuşi, koronavirüsle mücadelede elde ettikleri zaferden dolayı sağlık çalışanlarını kutladı.

Özellikle Libya'da Trablus hükümetinin lehine yaşanan gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı medya kuruluşları ve Tunus'taki uzantıları Gannuşi aleyhinde karalama kampanyaları başlatılmıştı.

Karşı devrim destekçileri olarak isimlendirilen Suudi Arabistan ve BAE finansıyla hareket eden ülkedeki çıkar grupları, Gannuşi'nin 2011 devrimi sonrasında ülkeye dönüşünden bugüne dek büyük bir servet devşirdiği yönündeki mesnetsiz iddiaları sürekli gündemde tutmaya özen gösteriyor.