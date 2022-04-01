Gannuşi, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Nahda Hareketi'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Gannuşi'nin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şubesi tarafından ifadeye çağrıldığı duyurulmuştu.

Yerel saatle 16: 00 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren ifade verme işleminin ardından serbest bırakılan Gannuşi, Tunus bayrağını taşıyarak merkezden çıktı.

Kalabalık bir grup tarafından sevinç gösterileriyle karşılanan Gannuşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tunus demokrasisi çileli bir yoldan geçiyor, Yasemin Devrimi'nin kıvılcımını atan Tunus halkına güveniyoruz. Meclis'in feshedilmesi tehlikeli ve geçerliliği olmayan bir karar, halk tiranlık yönetimine karşı gayet iyi direniyor." ifadelerini kullandı.

Anayasaya ve demokrasiye bağlı olduklarını vurgulayan Gannuşi, Meclis üyelerinin Tunus'u korumak için parlamentoda Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettiklerini hatırlattı.

Gannuşi, tüm olumsuzluklara rağmen, demokrasinin geleceği konusunda iyimser olduklarını ve Tunus'u müreffeh günlerin beklediğini kaydetti.

Meclis üyeleri çevrimiçi oturum düzenledi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrimiçi oturum düzenlemişti.

Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said Meclisi fethettiğini duyurdu

Çevrimiçi oturum düzenlemesini "yasa dışı" olarak değerlendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise, aynı gün Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından dün Meclis Başkanı Gannuşi, 30 milletvekilinin Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı. Gannuşi ayrıca parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini belirtmişti.

Tunus'ta bazı kesimler, kararnamelerle yetkilerini genişleten Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.