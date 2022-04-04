Gannuşi ve Tunuslu milletvekillerinin "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşması ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gannuşi ve Tunuslu milletvekillerinin "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşması ertelendi

04.04.2022 19:03
Gannuşi ve Tunuslu milletvekillerinin "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşması ertelendi

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerinin "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşmanın ertelendiği bildirildi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerinin "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşmanın ertelendiği bildirildi.

Parlamento Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın cumhuriyet savcısının huzuruna çıkmaları gereken Gannuşi ile diğer milletvekillerinin devam eden "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşmanın ertelendiğini söyledi.

Mezyup, soruşturmayı sürdüren makamların araştırma sürecinin devam ettiğini belirterek, bu yüzden yarın görülmesi beklenen savcılık duruşmasının ertelendiğini aktardı.

Duruşmanın hangi tarihe ertelendiğine dair bir bilgi verilmedi.

Meclis'in fesih süreci ve milletvekillerine açılan soruşturma süreci

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisi çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlemişti.

Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Çevrim içi oturum düzenlemesini "yasa dışı" olarak değerlendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise, aynı gün Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından 31 Mart Perşembe günü Meclis Başkanı Gannuşi, 30 milletvekilinin Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını açıklamıştı. Gannuşi ayrıca parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini belirtmişti.

1 Nisan Cuma günü Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesinde ifade vermelerinin ardından 5 Nisan'da cumhuriyet savcılığına ifade vermek üzere serbest bırakılmışlardı.

YORUMLAR
500
Tunus'ta çevrimiçi oturuma katılan milletvekillerini savunma komitesi kuruldu Tunus'ta çevrimiçi oturuma katılan milletvekillerini savunma komitesi kuruldu

Darbe Girişimi, Meclis Başkanı, Tunus, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gannuşi ve Tunuslu milletvekillerinin 'darbe girişimi soruşturmasına' ilişkin duruşması ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:15 Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 19:11:04. #1.12#
SON DAKİKA: Gannuşi ve Tunuslu milletvekillerinin "darbe girişimi soruşturmasına" ilişkin duruşması ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement