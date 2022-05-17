Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ilkbaharın renklerine büründü - Son Dakika
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Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ilkbaharın renklerine büründü

17.05.2022 15:11

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde ilkbaharın renklerine bürünen ormanlar ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde ilkbaharın renklerine bürünen ormanlar ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

Tekirdağ- Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlarda ilkbaharın renkleriyle güzel görüntüler oluştu.

Yeşile bürünen ormanlar, bu güzergahta yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşatıyor.

Yeşilin her tonu, yürüyüş parkurları ve dereleriyle görenleri kendine hayran bırakan ormanlar, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Gürkanlar, AA muhabirine, Yeniköy ve Uçmakdere mahallelerinin doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini söyledi.

Gürkanlar, kentin her mevsim ziyaretçilere farklı güzellikler sunduğunu ifade ederek, "Tekirdağ'ın doğası harika. Ormanlarımız yeşil, derelerimiz şırıl şırıl akıyor. Yılın en güzel ayını yaşıyoruz. Bütün İstanbul buralara akıyor. İstanbullular buraların kıymetini çok biliyor. Böyle temiz havayı nerede bulacaklar? Herkes çıkıp çıkıp gelsin." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

Özellikle kanola ve gelincik tarlalarının güzel görüntüler oluşturduğuna işaret eden Hacıoğlu, "Şimdi de Ganos Dağı eteklerindeki yemyeşil ormanlar, yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz güzellikler ziyaretçileri ağırlıyor. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Bu güzel doğayı, denizi, dereleri herkesin gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ilkbaharın renklerine büründü
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ilkbaharın renklerine büründü
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ilkbaharın renklerine büründü
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ilkbaharın renklerine büründü

YORUMLAR
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Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim
Kaynak: AA

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