Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbaharda görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbaharda görsel şölen sunuyor

25.10.2020 13:41

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar mevsimiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar mevsimiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Yeniköy mahallelerinde bulunan ormanlar sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın fotosafari tutkunları ve doğaseverlerin özellikle hafta sonu vazgeçilmez rotalarından birisi haline geldiğini söyledi.

Hacıoğlu, ormanların sonbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründüğünü ifade ederek "Tekirdağ'ın deniz turizminin yanı sıra doğa, ekstrem ve spor turizminde de ön plana çıkıyor. Süleymanpaşa ile Şarköy ilçeleri arasında Ganos silsilesi içerisinde bulunan bölge, tabiat parkı olarak tescil edildi. Ziyaretçiler gerek yürüyüş gerek fotosafari gerekse piknik yapmak için bölgeye geliyor. Tekirdağ sonbahar renkleriyle de güzelliklerini ortaya koyan bir bölge." dedi.

Hacıoğlu, kente gelen ziyaretçilerin görsel şölenin keyfini yaşadığını, Uçmakdere'de yöresel ürünlerle köy kahvaltısı yapmanın tadını çıkardığını aktardı.

Ziyaretçilerden Gülseren Gürkanlar da Tekirdağ'ın her mevsim tatil ve günübirlik geziler için cazip bir bölge olduğunu dile getirdi.

Gürkanlar, kente gelenlerin tabiatın eşsiz güzelliklerinin tadını çıkardığını belirterek, "Doğanın sunduğu bu renk çümbüşünün tadını çıkarıyoruz. Burada doğanın size ne süprizler hazırladığı belli olmuyor. Her köşede farklı bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Buraya gelen herkes burada nefes aldıklarını doğayla baş başa kaldıklarını hissediyorlar. Özellikle fotoğraf tutkunları sık geliyor. Bu doğada çok güzel fotoğraflar çekiyorlar. Herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbaharda görsel şölen sunuyor
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbaharda görsel şölen sunuyor
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbaharda görsel şölen sunuyor
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbaharda görsel şölen sunuyor

Sonbahar, Tekirdağ, Yeniköy, Şarköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbaharda görsel şölen sunuyor - Son Dakika

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