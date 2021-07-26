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Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar - Son Dakika

Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar

26.07.2021 10:54

Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde yetiştirilen ada çayı, bölge halkının geçim kaynağını oluşturdu. Çiftçiler İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve ABD'ye ihraç edilen ada çayının çok talep gördüğü belirtirken; çayın toplanmasının ise büyük emek istediğini açıkladı.

Gaziköy Mahallesi'ndeki çiftçiler, hasat vakti gelen ada çayını toplamak için sabahın ilk saatlerinden itibaren dağın yamaçlarında ve tarlalarda yoğun mesai yapıyor.

7 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Mahalle sakinlerince toplanan ada çayı çuvallara doldurulduktan sonra İzmir'deki bir fabrikaya gönderiliyor. Fabrikada çeşitli işlemlerden geçirilen çay İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Ganos Dağı eteklerinden 7 ülkeye ada çayı ihracatı

"41 ÇİFTÇİYE 200 BİN FİDE VERİLDİ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitki üretiminin her yıl arttığını söyledi. Ada çayı için daha çok kıraç ve eğimli arazilerin tercih edilmesinden dolayı bölgedeki çiftçileri bu ürüne yönlendirdiklerini belirten Öcal, "İl Müdürlüğü olarak 'Ada Çayı Üretimini Geliştirme' projesi kapsamında eğitim verilen 41 çiftçiye 200 bin ada çayı fidesi verildi." dedi.

Ganos Dağı eteklerinden 7 ülkeye ada çayı ihracatı

"ÇOK TALEP GÖRÜYOR"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile yaptıkları protokolle yetiştirilen ada çayı fidelerini üreticilere bedelsiz dağıttıklarını anlatan Öcal, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Tekirdağ genelinde 500 dekar suni, 500 dekar da doğal alanlar olmak üzere 1000 dekar alanda ada çayı üretimi yapılıyor. Ganos Dağı eteklerinde doğal olarak toplanan ada çayları çok talep görüyor. Ada çayında üreticiler yılda iki hasat ile ortalama dekara 200-250 kilogram civarında kuru yaprak elde ediyor. Ürünlerin büyük çoğu da yurt dışına ihraç ediliyor."

Ganos Dağı eteklerinden 7 ülkeye ada çayı ihracatı

"TEMMUZ'DA AROMASINI ALANA KADAR TOPLAMAK YASAK"

Gaziköy Mahallesi Muhtarı Ali Altıntaş da mahalle sakinlerinin büyük kısmının sabah erken saatlerde dağın eteklerinde ada çayı topladığını belirtti. Bu bitkinin mahalleliye ek gelir olduğunu ifade eden Altıntaş, "Mart ayında ada çayı toplamayı yasaklıyoruz. Temmuzda aromasını alana kadar toplamak yasak. Ürün o zaman daha kaliteli oluyor ve bu da daha iyi satış yapmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sevginaz Kara ise ek gelir olsun diye Ganos Dağı eteklerinde ada çayı topladıklarını anlattı.

"TOPLAMAK EMEK İSTİYOR"

Necdet Kara, bölgedeki ada çayının yüzde 100 organik olduğunu ifade ederek, "Ada çayı sağlığa çok faydalı bir ürün. Toplamak zor oluyor emek istiyor ama emeğimizin de karşılığını alıyoruz." şeklinde konuştu.

Seda Demircan da ada çayı toplayarak eğitim masraflarını karşıladığını dile getirerek, "Çayın durumuna göre günlük 3-4 çuval topluyoruz. Ben her yaz buraya geliyorum ve ada çayı toplayarak aileme destek oluyorum. Bu yaz da kardeşimin eğitim masraflarını karşılamak için ada çayı topluyorum." ifadelerini kullandı.

Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar

Toros Dağları, Ada çayı, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar - Son Dakika Ekonomi


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