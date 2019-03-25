Ganyan Bayiine Dalan Çocuk Sürücü Serbest

Ganyan bayiine dalan çocuk sürücü serbest Arabayla 2 kişiyi yaralamıştı çocuk sürücü serbest kaldıBURSA - Bursa'da esnafın arabasını alarak ganyan bayiine dalıp 2 kişiyi yaraladıktan sonra kayıplara karışan çocuk sürücü yakalandı.

Ganyan bayiine dalan çocuk sürücü serbest

Arabayla 2 kişiyi yaralamıştı çocuk sürücü serbest kaldı



BURSA - Bursa'da esnafın arabasını alarak ganyan bayiine dalıp 2 kişiyi yaraladıktan sonra kayıplara karışan çocuk sürücü yakalandı. İfadesi alınan çocuk sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki M.A. isimli çocuk mahalle sakinlerinden birinin arabasına binerek oynamaya başladı. Bir süre sonra aracı hareket ettirmek isteyen M.A. hızını alamayarak biraz ilerisindeki ganyan bayiine daldı. Kaza esnasında 2 kişiyi yaralayıp iş yerine de zarar veren M.A. kazanın şokuyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazadan sonra başlatılan soruşturma kapsamında günlerce ulaşılamayan M.A. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan M.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.A'nın ifadesinde kaza yapmak istemediğini, arabayı merak ettiği için baktığını ve kazadan sonra da korktuğu için ortaya çıkmadığını söylediği öğrenildi.

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