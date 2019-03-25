Ganyan Bayiine Dalan Çocuk Sürücü Serbest Kaldı
1 saat önce
BURSA'da çalıştığı işyerinin sahibine ait otomobili kurcalarken çalıştırıp girdiği ganyan bayisinde 2 kişinin yaralanmasına neden olan M.A. (15), Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
BURSA'da çalıştığı işyerinin sahibine ait otomobili kurcalarken çalıştırıp girdiği ganyan bayisinde 2 kişinin yaralanmasına neden olan M.A. (15), Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen pazartesi günü Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesi Tahtakale
Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı işyerinde patronuna ait otomobili kurcalayan M.A., aracın hareket etmesiyle paniğe kapıldı. M.A.'nın durdurmayı başaramadığı otomobil, yaklaşık 30 metre kontonsüz şekilde giderek ganyan bayisine daldı. Kazada ganyan bayi önünde bulunan bir kişi otomobilin altında kalırken, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Çocuk sürücü M.A. ise kazanın ardından korku içinde olay yerinde kaçtı. Polis
ekipleri, olaydan sonra başlattığı soruşturmada çocuk sürücüyü bir internet kafede otururken yakaladı. M.A.'nın ifadesinde kaza yapmak istemediğini, arabayı merak ettiği için baktığını ve kazadan sonra da korktuğu için ortaya çıkmadığını söylediği öğrenildi. M.A. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:39 Kaynak: DHA
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