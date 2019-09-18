Son Dakika Haberleri: Ganyan bayisi işletmecisine silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Ganyan bayisi işletmecisine silahlı saldırı

1 saat önce

Adana'da babasına at yarışı oynatmamasını istediği ganyan bayisi işletmecisini çıkan tartışmada öldürdüğü ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.

Ganyan bayisi işletmecisine silahlı saldırı, System.String[]

Adana'da babasına at yarışı oynatmamasını istediği ganyan bayisi işletmecisini çıkan tartışmada öldürdüğü ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Hamza Irk (63), merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde işlettiği ganyan bayisinde tartıştığı Nazım A. (21) tarafından tabancayla vuruldu.

Hastaneye kaldırılan Irk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı Nazım A. daha sonra polise teslim oldu.

Şüphelinin polise verdiği ifadede, babasının aşırı oranda at yarışı oynadığını, ganyan bayisine gidip işletmeciden buna izin vermemesini istediğini belirterek Hamza Irk'a kendisine hakaret etmesi nedeniyle ateş ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu
Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme 8 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayeti aydınlatacak Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:36:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ganyan bayisi işletmecisine silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]