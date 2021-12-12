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Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek - Son Dakika

Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

12.12.2021 11:17
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

BURSA'da alacak meselesinden ganyan bayisinde çıkan kavgada, Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları suçlamasıyla tutuklanan Murat Beran (63) ve Cengiz Beran (50) ile tutuksuz sanık Kadir Beran'ın (35) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da alacak meselesinden ganyan bayisinde çıkan kavgada, Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları suçlamasıyla tutuklanan Murat Beran (63) ve Cengiz Beran (50) ile tutuksuz sanık Kadir Beran'ın (35) yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, maktulün kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor istedi.

Olay, 2019 yılında at yarışı oynanan ganyan bayisinde meydana geldi. Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşları birlikte kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın çalıştığı ve aynı zamanda kayınpederi olan Murat Beran'a ait ganyan bayisine gitti. İddiaya göre, çıkan tartışmada Aydın Aktaş, Murat Beran'a kafa attı, Murat Beran ile Cengiz Beran ise silahlarla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Aktaş, hayatını kaybetti. Bu arada silahlı kavganın iş yeri kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Olayın ardından gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve hem akrabası hem damadı Cengiz Beran, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklardan Kadir Beran, daha önce yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İKİ SANIK SAVUNMA YAPTITaraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yaptı. Tutuksuz sanık Kadir Beran'ın katılmadığı duruşmada, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Murat Beran'ın avukatı, ölüme neden olan kurşunların müvekkilinin silahından çıkmadığının raporla belli olduğunu belirterek, sağlık durumunu gerekçe göstererek sanığın ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesini istedi. Duruşmada söz alan sanık Murat Beran "Tahliyemi istiyorum. Daha önce söylediğim gibi olayda silah kullanmadım. Sağlık durumum çok kötü" dedi. MAHKEME İLAVE RAPOR İSTEDİCengiz Beran'ın avukatı da kişilerin olay yerine iyi niyetle gelmediklerini, kendisini ve kayınpederini haksız saldırıya karşı korumak amacıyla hareket ettiğini öne sürdüğü müvekkilinin, adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede söz alan Cengiz Beran ise pişman olduğunu belirterek "Üzgünüm. Cezaevine girdikten sonra eşim ve 3 çocuğum perişan oldu. Tahliyemi istiyorum" diyerek savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Bursa Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Aydın Aktaş'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılamadığı belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.


- Bursa
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

Adli Tıp, Mahkeme, Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek - Son Dakika
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