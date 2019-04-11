Gaosb Başkanlığına Cengiz Şimşek Getirildi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanlığına Cengiz Şimşek getirildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanlığına Cengiz Şimşek getirildi.



GAOSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAOSB'nin "Müteşebbis Heyet Seçim Toplantısı" Şehitkamil Kongre Merkezinde yapıldı.



Toplantıya AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Vali Davut Gül, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yöneticileri ile sanayiciler katıldı.



Toplantının divan başkanlığını GSO Başkanı Adnan Ünverdi yaparken, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ve GTB Başkanı Mehmet Akıncı divan üyesi, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü de katip üye olarak görev aldı.



Mevcut başkan Mustafa Topçuoğlu aday olmazken, Cengiz Şimşek oy birliği ile başkanlığa seçildi.



Vali Davut Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep sanayisinin hedefinin savunma sanayi ile medikal sektörü olduğunu kaydetti.



Bu alanlarda kümeleşmek gerektiğini ve konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini aktaran Gül, "Milli sanayinin oluşması ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine ihtiyaç var. Bunu birlikte başaracağız. Sizlerin rekabet gücünü arttıracak olan Amanos Tünelleri, Lojistik Köy gibi projelerimiz devam ediyor."



Nejat Koçer de Gaziantep'in girişimciliği ve üretimi ile Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çekti.



Sanayicilerin ortak akıl ve birlik, beraberlikle gelecek dönemde Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma yolunda önemli projelere imza atacağını belirten Koçer, her zaman sanayicinin ve şehrin hizmetinde olduklarına değindi.



GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, GAOSB olarak Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, bin 11 firmanın faaliyet gösterdiği 5 sanayi bölgesinde 140 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.



Cengiz Şimşek başkanlığındaki GAOSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Ömer Cıncıkcı, Hüseyin Ulutaş, Halil Tepe, Özgür Özdağlı, Şerif Selçuk ve Mehmet Özmen'den oluştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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