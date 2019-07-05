GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı
48 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Fırat-Dicle Havzası'nda bugüne kadar kamu-özel sektör iş birliğiyle 23 baraj ve hidroelektrik santralinin (HES) kullanıma sunulduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:17
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Fırat- Dicle
Havzası'nda bugüne kadar kamu-özel sektör iş birliğiyle 23 baraj ve hidroelektrik santralinin (HES
) kullanıma sunulduğunu belirtti.
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