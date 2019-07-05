Son Dakika Haberleri: GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı
Son Dakika Ekonomi Haber

GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı

48 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Fırat-Dicle Havzası'nda bugüne kadar kamu-özel sektör iş birliğiyle 23 baraj ve hidroelektrik santralinin (HES) kullanıma sunulduğunu belirtti.

GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Fırat- Dicle Havzası'nda bugüne kadar kamu-özel sektör iş birliğiyle 23 baraj ve hidroelektrik santralinin (HES) kullanıma sunulduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:17 
dicle, fırat, hes, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta oyuncu Erdal Özyağcılar Şampiyon ile ekranlara geri dönüyor! PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:06:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]