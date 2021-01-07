GAP Başkanı Açıkgöz ile Başkan Ramazan bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Açıkgöz ile bir araya gelerek, 2021 yılındaki projeleri ele aldı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Belediye Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Açıkgöz ile bir araya geldi.

Başkan Ramazan, "Bölgemiz için önemli görevler ifa eden GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz'ü ziyaret ettik, verimli geçen görüşmemizde İlimiz için 2021 projelerimiz ile alakalı fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - KİLİS