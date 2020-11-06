GAP BKİ, Güneydoğu'nun ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

GAP BKİ, Güneydoğu'nun ekonomisine katkı sağlıyor

06.11.2020 11:13
GAP BKİ, Güneydoğu'nun ekonomisine katkı sağlıyor, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımların planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 31 yıl önce kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), yürüttüğü çalışmalarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımların planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 31 yıl önce kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), yürüttüğü çalışmalarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP BKİ'nin, bölgenin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve gelir düzeyini artırmak amacıyla kurulduğunu, ismini aldığı bölgede kırsalda verimliliği ve istihdamı artırarak Türkiye'nin ekonomik gelişmesine katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Açıkgöz, GAP'ın hedeflerine daha sistematik ve dinamik bir şekilde ulaşmasını temin etmek amacıyla 1989 yılında kurulan GAP BKİ'nin Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma teşkilatı olduğunu ifade etti.

Açıkgöz, ulusal ve uluslararası fonlardan sağladıkları kaynaklarla bugüne kadar özellikle tarımdan kırsal kalkınmaya, turizmden sanayiye, yenilenebilir enerjiden organik tarıma ve sosyal altyapının güçlendirilmesine kadar birçok alanda yüz binlerce proje gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

GAP BKİ tarafından uygulanan ve devam eden projeler sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişiye dokunduklarını dile getiren Açıkgöz, bu projeler sayesinde bölgenin sosyo ekonomik yapısında çok önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Yürüttükleri projelerle çok sayıda marka oluşturduklarına işaret eden Açıkgöz, "Argande, Mezopotamya, GAP Halkaları, GAP Organik, Kilizi Organik, GAP Omak, GAP Teyap, GAP Çatom, GAP Entegre Kaynak Verimliliği gibi birçok projemiz markalaşmıştır. Aslında uyguladığımız projelerimizin tamamı alanında bir ilk olmuş ve hem bölgede hem ulusalda hem de uluslararası alanda örnek projeler olmuşlardır. İdaremiz de bütün bölgesel kalkınma programları için ilham kaynağı olmuştur ve çalışmalarına bu yönde devam etmektedir." dedi.

"GAP sadece enerji projeleriyle kendini amorti etti"

Mehmet Açıkgöz, GAP'ın ana yapısını oluşturan sulama ve enerji projelerinde önemli bir seviyeye gelindiğini belirterek şöyle devam etti:

"Enerji projelerimizin şu anda yüzde 90'ı tamamlanmış ve işletmeye açılmış durumda. Enerji projelerimizden bugüne 473 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş ve bunun parasal değeri de 28,4 milyar doları aşmıştır. Dolayısıyla GAP sadece enerji projeleriyle kendini amorti eden bir proje olmuştur. Tabii sulamalar bizim için çok önemli, projenin bu alanla ilgili de bir hedefi var. Bu hedefin şu anda yaklaşık yüzde 52'sine ulaşmış durumdayız."

Sulamaya açılan alanların büyüklüğünün 572 bin hektara ulaştığını dile getiren Açıkgöz, "Sulamaya açılan alanların artmasıyla birlikte ulaşım ve sanayi altyapısında da önemli yatırımlar gerçekleşti." diye konuştu.

Tarım sektörünün bölgenin lokomotifi olduğunu vurgulayan Açıkgöz, ülkenin işlenebilir alanlarının yaklaşık 11,4'ünün, ekonomik olarak sulanabilir alanların yüzde 20'sinin GAP bölgesinde bulunduğunu bildirdi.

Sulamaya açılan bölgelerde önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini söyleyen Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen pamuğun yüzde 60'ına yakını bölgede üretiliyor. Bunun yanında buğdayın yüzde 25'i, mısırın yine yaklaşık yüzde 25'ini, Antep fıstığının yüzde 90'ı, kırmızı mercimeğin 98'i gibi rakamlar şu an bölgede üretilen ürünler. Sulamaya açılacak alanların artmasıyla birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu özellikle yağlık tohum bitkilerin olduğu, sebze ve meyvelerin önemli oranda artacağı ve ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olacağını düşünüyoruz."

Mehmet Açıkgöz, bitkisel üretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için arazi toplulaştırması projesini de başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Üretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dünyanın en büyük arazi toplulaştırması yürütüldü. GAP kapsamında yaklaşık 2,5 milyon hektarlık alanın arazi toplulaştırması tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bu hem üretimimizin daha düşük maliyetle, rantabl yapılmasını, verimin daha da artmasını sağlayan bir çalışmadır." dedi.

Sanayi altyapısına yönelik yatırımlar da gerçekleştirdiklerini kaydeden Açıkgöz, bölgedeki organize sanayi bölgesi sayısının 8'den 18'e yükseldiğini, küçük sanayi sitesi sayısının da 38'e çıktığını dile getirdi.

Açıkgöz, bölge halkına hem ekonomik hem de sosyal destek sağlayacak projeleri sürdürmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Güneydoğu Anadolu Projesi, Mehmet Açıkgöz, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GAP BKİ, Güneydoğu'nun ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Galatasaray, bonservisi elindeki Ahmed Musa ile ilgileniyor Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir İzmir'i yıkan depremde acı gerçek ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor         
11:04
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti         
10:27
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada         
10:01
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 11:22:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GAP BKİ, Güneydoğu'nun ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei