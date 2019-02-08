Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Karahocagil'den Vali Atik'e Ziyaret
1 saat önce
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
'i ziyaret etti.
Karahocagil, beraberinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz
ile gerçekleştirdiği ziyarette GAP Eylem Planı hakkında bilgi verdi.
Vali Atik de bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmeyi hedefleyen GAP İdaresince yürütülen çalışmaların bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:34 Kaynak: AA
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