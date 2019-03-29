Gap Bölge Kalkınma İdaresi, Beytüşşebap'ta 7 Bin 300 Fidan Dağıttı

ŞIRNAK (İHA) – GAP Bölge Kalkınma İdaresi, ceviz ve elma yetiştiriciliği projesi kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 119 çiftçiye toplam 7 bin 300 elma ve ceviz fidanı dağıttı.

ŞIRNAK (İHA) – GAP Bölge Kalkınma İdaresi, ceviz ve elma yetiştiriciliği projesi kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 119 çiftçiye toplam 7 bin 300 elma ve ceviz fidanı dağıttı.



Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün GAP Bölge Kalkınma İdaresine sunduğu ceviz ve elma yetiştiriciliği projesi kabul edildi. Proje kapsamında 119 vatandaşa toplam 7 bin 300 fidan ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Fidan dağıtım törenine Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.



Burada konuşan Aktaş, ilçede her türlü projenin hayata geçtiğini söyledi. Aktaş, "Proje kapsamında 5 bin adet ceviz fidanı ile 2 bin 300 adet elma fidanı dağıtıldı. Proje bütçesi ise 180 bin 611 lira olup bu miktarın yüzde 70'i olan 126 bin lira GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hibe edilerek finanse edilmiştir. Vatandaşlarımız ise yüzde 30'unu ödeyecektir. Ben buradan yeri gelmişken yıllardır Beytüşşebaplı yetiştirici ve çiftçilerini değişik projeler ile destekleyen hibe başvurularımızı karşılıksız bırakmayan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanına ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.



Konuşmaların ardından çiftçilere fidanları dağıtıldı. - ŞIRNAK

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