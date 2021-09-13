ŞANLIURFA - GAP bölgesinde "İyi Pamuk Projesi" başlatıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) öncülüğünde, Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yüzde 60'ının karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha kaliteli ürün elde edilmesi için "İyi Pamuk Projesi" başlatıldı.

GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilgili kurum ve kuruluşların ortak iş birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanan teknik destekle "İyi Pamuk Projesi" geliştirdiklerini söyledi.

Pamuğun bölgenin stratejik ürünü olduğunu vurgulayan Açıkgöz, bölgede üretilen pamuğun dünyaca bilinen standartlara ulaştırılabilmesi için projeyi uyguladıklarını dile getirdi.

Pamuk ile bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak istediklerini belirten Açıkgöz, şöyle devam etti:

"'İyi pamuk', çevresel sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir üretimi hedefleyen bir pamuk üretim standardıdır. Bu standart, ilaç kullanımından toprak sağlığına, su tüketiminden pamuk üretiminde çalışan işçilerin çalışma koşullarına kadar 7 ana ilke altında toplanan kriterlerden oluşur. Bu proje ile bölgemizdeki pamuğun da dünyaca tanınan iyi pamuk standartları çerçevesinde yetiştirilmesini, çevre üzerindeki baskının azaltılmasını ve kalitesinin artırılarak çiftçimizin refah seviyesini iyileştirmeyi hedefliyoruz. GAP bölgesinde Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yüzde 60'ı karşılanıyor. Bu üretimin daha fazla katma değer sağlamasını istiyoruz."

Açıkgöz, proje kapsamında Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 1025 pamuk üreticisine ulaşarak, iyi pamuk standartlarına uygun üretim için iş birliği yaptıklarını vurgulayarak, bu sayının artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halil İbrahim Peltek de pamuğun üretiminin ve işlenmesinin yapıldığı, kentte ürünün katma değere dönüşmesi noktasında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Projenin kente katma değer sağlayacağına inandığını anlatan Peltek, bu sezonda hasadı başlayan pamukta üreticilerin emeğinin karşılığını almasını temenni ettiğini dile getirdi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ise Şanlıurfa'nın tarımsal üretimde Türkiye'de lokomotif bir il olduğunu vurgulayarak, kentte üretilen pamuğun kalitesinin iyi olduğunu ancak toplanma ve işlenme sürecindeki sıkıntılar nedeniyle ürünün değer kaybı yaşadığını kaydetti

Konuşmaların ardından ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri projeye ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.