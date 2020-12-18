GAP Gazeteciler Birliği'nden Güder'e ziyaret - Son Dakika

GAP Gazeteciler Birliği'nden Güder'e ziyaret

18.12.2020 16:44
GAP Gazeteciler Birliği'nden Güder'e ziyaret, System.String[]

Genel merkezi Adıyaman'da bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Genel merkezi Adıyaman'da bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Yerel medya ve Malatya üzerine Başkan Kıymaz ile istişarelerde bulunan Başkan Güder, GAP Gazeteciler Birliği'nin çalışmalarında başarı dileklerini ileterek, bir şehrin gelişimi için yerel basının çok önemli olduğunun altını çizdi. GAP Gazeteciler Birliği olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Güder'e bilgiler aktaran Başkan Kıymaz ise yerel basına verdiği destekle bilinen Başkan Güder'e bu desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

"Battalgazi gelişen ve güzelleşen bir ilçe"

Battalgazi'yi gelişen bir ilçe olarak gördüklerini belirten GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, " Malatya ve Adıyaman arasındaki ilişkiler tarihi, samimi ve köklü ilişkilerdir. Bugün Malatya'mızın güzide ilçelerden olan Battalgazi'de olmak, bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Başkanımızı seçim sonrası ziyaret etmek istiyorduk. Depremler ve pandemi derken ziyaretimiz bugüne kısmet oldu. Battalgazi'de yapılan çalışmalarla ilgili başkanımızı bilgilendirileceğiz inşallah. Battalgazi'yi gelişen ve güzelleşen bir ilçe olarak gördük. Buda bizi mutlu etti. Bizlere nerelisiniz? diye sorduklarında 'Malatyalıyız' diyoruz. Hiçbir ilin ilişkisi Adıyaman-Malatya gibi dostane olmamıştır. Yeşilyurt yolunun açılması ile insan trafiği ve ticari ilişkilerin yaygınlaşmasına daha çok vesile oldu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve mesai arkadaşlarına Malatya'ya yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, basın sektörüne göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı da ayrıca müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Gazeteciliğin kutsal bir misyonu vardır"

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gazeteciliğin topluma doğru bilgiyi aktarmada kutsal bir misyonu olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanımız Zeynel Abidin Kıymaz ve değerli yönetimini Belediyemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Malatya ve Adıyaman bir elmanın iki yarısı gibi. Malatya'da ciddi anlamda Adıyaman nüfusu bulunmakta. Kültürümüz, geleneğimiz, yaşam tarzımız aslında birbirinden ayrı olmayan yaşam biçimleri. Kadim bir medeniyetin olduğu Battalgazi ve Adıyaman'ı bütünleştirmek istiyoruz. Burada olduğu gibi Adıyaman'da tarihi yaşanmışlıklar mevcut. O Kadar tarihsel mekanlar fazla ki, bunların içinde Nemrut en öne çıkanıdır. Biz istiyoruz ki; tarihi dip derinliği 5 bin yılın üzerinde bir geçmişi olan Arslantepe'yi, Adıyaman ile bütünleştirelim. Battalgazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz organizasyonlarla ilçemizin tarihi yerlerini vatandaşlarımıza tanıttıktan sonra Nemrut'u da gezdirdik. Pandemi süreci inşallah bittiği zaman normal hayatımıza döndüğümüz zaman bu çalışmalarımızı ve ilişkilerimizi artıracağız. Yerel basın şehrin gelişimi için çok önemli. Biz basının kamusal bir görev yaptığını biliyoruz. Yerel basında bir şehrin beş duyusu olarak çalışır. Tabiri caizse toplumun gözü, kulağı, dili, dokunma duygusu ve koku alma duygusu gibi şehrin tüm olgularını kamuoyuyla paylaşırlar. Battalgazi Belediyesi olarak yerel basını önemsiyoruz. Ziyaretlerinden dolayı başkanıma ve yönetimine tekrar teşekkür ediyorum." - MALATYA

GAP Gazeteciler Birliği'nden Güder'e ziyaret
GAP Gazeteciler Birliği'nden Güder'e ziyaret
GAP Gazeteciler Birliği'nden Güder'e ziyaret

Güneydoğu Anadolu Projesi, Battalgazi, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAP Gazeteciler Birliği'nden Güder'e ziyaret - Son Dakika


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