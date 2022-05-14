GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül - Son Dakika
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GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül

14.05.2022 20:22
GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül

GAP Gazeteciler Birliği tarafından Malatya'da düzenlenen 15. Uluslararası GAP Oscar ödül töreni sahiplerini buldu.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından Malatya'da düzenlenen 15. Uluslararası GAP Oscar ödül töreni sahiplerini buldu. Programda İhlas Haber Ajansı'nın Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan, 'En iyi muhabir' ödülüne layık görüldü.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Oscar ödüllerine bu yıl Malatya ev sahipliği yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen 15. Uluslararası GAP Oscar ödül töreni ise siyasetten, sanata, medyadan, kültür sanata birçok ismi bir araya getirdi.

Törende 'En başarılı devlet adamı' ödülüne layık görülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programa mesaj yollarken Tatar adına ödülü KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer aldı.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'e, Irak Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlar Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e de ödül verildi.

GAP Gazeteciler Birliği tarafından "En başarılı muhabir' dalında ise İhlas Haber Ajansı'nın Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan'a ödül verildi. İnan'a ödülünü ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay takdim etti. Programda ayrıca ünlü sinema sanatçısı Erkan Petekkaya ile ses sanatçıları Kahtalı Mıçı'ya da ödül takdim edildi.

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük rolü olduğunu belirterek kendisine en başarılı belediye başkanı ödülünü layık gören GAP Gazetecilerine teşekkür etti.

Ödül töreninde 'En başarılı bürokrat' ödülüne layık görülen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise konuşmasında "Malum etrafımızda ve içimizde bir takı şeyler oluyor. Ama kime ne yaparsa yapsın ellerinden gelenleri artlarına koymasınlar. Allah'ın izniyle tam bağımsız, her alanda güçlü bir Türkiye ile hem bölgemizde hem dünyadaki bütün küresel oyunları Uzun Adam'la birlikte bozacağız" dedi.

(Selçuk Dönmez/İHA)

GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül
GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül
GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül
GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül
GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül
GAP Gazeteciler Birliği'nden İHA'ya ödül

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GAP Gazeteciler Birliği 15. GAP OSCAR'ı ödülleri verildi GAP Gazeteciler Birliği 15. GAP OSCAR'ı ödülleri verildi İHA'ya bir ödül daha İHA'ya bir ödül daha

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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