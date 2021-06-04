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GAP gümrük kapılarında 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika

GAP gümrük kapılarında 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

04.06.2021 00:57
GAP gümrük kapılarında 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi, System.String[]

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 3 ayında 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 3 ayında 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 3 ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından ilk 3 ayda önemli çalışmalar yapıldı.

Altın, canlı hayvan, cep telefonu, et ve et ürünleri gibi malzemeler ele geçirildi

Ekipler tarafından Ocak ayında yapılan 26 yakalamada, 4 milyon 994 bin 704 TL değerinde 34 gram altın, 2 bin 904 adet canlı hayvan, 52 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksamı, 3 adet dorse, 16 bin adet endüstriyel ürün, 6 ton 754 kilo et ve et ürünleri, 4 kilo 600 gram gümüş, 364 bin 728 kilo hububat, 3 adet kamyon, 6 adet motor ve aksamı, 61 ton 912 kilo muhtelif gıda, 616 gram muhtelif mücevher, 9 adet oto yedek parçası, 2 adet otomobil, 5 bin paket sigara, 11 adet tır ele geçirildi.

Şubat ayında 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde kaçak eşya yakalandı

Şubat ayında yapılan çalışmalarda 19 yakalamada, 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde 37 ton 185 kilo makarna, 1 adet tablet bilgisayar, 8 adet canlı hayvan, 758 adet cep telefonu ve aksamı, 504 adet cinsel uyarıcı ilaç, 870 adet giyim eşyası, 39 ton 520 kilo iplik, 3 adet kamyon, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet makine, 3 adet otomobil, 119 ton 570 kilo plastik hammaddesi, 2 bin 240 paket sigara, 4 adet tır, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Mart ayında 37 olay meydana geldi

Yılın üçün ayı olan Mart ayında ise 37 yakalamada 30 milyon 563 bin 529 TL değerinde 51 kilo 600 gram eroin, 178 gram altın, 12 ton 609 kilogram bakliyat, 14 bin 571 adet canlı hayvan, 37 adet cep telefonu, 218 adet cep telefonu aksamı, 2 adet dorse, 12 adet giyim aksesuarı, 124 adet giyim eşyası, 18 ton hayvan yemi, 2 adet iş makinası, 4 adet kamyon, 540 adet kozmetik malzemesi, 8 metre kumaş, 29 bin 683 kilogram muhtelif eşya, 4 bin 506 adet muhtelif eşya, 11 adet muhtelif makine ve aksamı, 6 adet otomobil, 3 bin 890 paket sigara, 3 adet tabanca, 9 adet tır, 159 adet uydu alıcı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 2021 yılının ilk üç ayında meydan gelen 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. - KİLİS

Türk Lirası, Otomobil, Ticaret, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa GAP gümrük kapılarında 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika


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