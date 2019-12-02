Son Dakika Haberleri: GAP'ı model alan Uganda heyeti Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel GAP'ı model alan Uganda heyeti Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

GAP'ı model alan Uganda heyeti Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Türkiye'nin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında elde ettiği ekonomik ve sosyal kazanımlar konusundaki tecrübesinden bir yıldır faydalanan Uganda heyeti, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

GAP'ı model alan Uganda heyeti Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Türkiye'nin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında elde ettiği ekonomik ve sosyal kazanımlar konusundaki tecrübesinden bir yıldır faydalanan Uganda heyeti, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Uganda Parlamento Başkanı Rebecca Kadaga, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Mubiru Stephen ve beraberindeki heyet, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Konuk heyetle görüş alışverişinde bulunan Vali Erin, GAP kapsamında Türkiye'nin elde ettiği ekonomik ve sosyal kazanımlara değindi.

Kadaga da kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'ye ülkesine katkılarından dolayı teşekkür eden Kadaga, "Geçen yıl Uganda ve Türkiye arasında GAP kapsamında imzaladığımız mutabakat kapsamında burada bulunuyoruz. Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki yakınlaşma her iki ülkenin de geleceği açısından umut verici." ifadelerini kullandı.

Heyet, ziyaretin ardından kentte GAP kapsamında faaliyetlerin sürdüğü arazilerde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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