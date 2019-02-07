Son Dakika Haberleri: Gap İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Vali Atik'i Ziyaret Etti

Gap İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Vali Atik'i Ziyaret Etti

32 dakika önce

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Gap İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Vali Atik'i Ziyaret Etti, System.String[]
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Karahocagil, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile birlikte Vali Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Karahocagil ve Açıkgöz, Vali Atik'le bir süre görüşerek, bölgede yapılan çalışmalar, yapılması düşünülen projeler ve GAP Eylem Planı hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik ise, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmeyi hedefleyen GAP İdaresi'nin, bölgede sosyal istikrara önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

Mehmet Açıkgöz, Siirt, Güncel
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