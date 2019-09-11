Son Dakika Haberleri: GAP idaresi ile belediye arasında yeni bir proje daha
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GAP idaresi ile belediye arasında yeni bir proje daha

50 dakika önce

GAP İdaresi Başkanlığı ile Kilis Belediyesi arasında "Yaşlı Destek Merkezi" pilot uygulamasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

GAP idaresi ile belediye arasında yeni bir proje daha, System.String[]

GAP İdaresi Başkanlığı ile Kilis Belediyesi arasında "Yaşlı Destek Merkezi" pilot uygulamasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.


GAP İdaresi Başkanlığı, Kilis Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile uygulanan "Kadının Güçlendirilmesi Yoluyla Sosyal Hizmetlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında Kilis'te açılacak "Yaşlı Destek Merkezi" pilot uygulamasına ilişkin işbirliği protokolü GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından imzalandı. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Pilot, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
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