GAP İlkokulu Öğrencileri Hazırladıkları Programla Birlik Mesajı Verdiler
29 dakika önce
GAP İlkokulu öğrencileri "Biz Biriz" Projesi kapsamında hazırladıkları program ile birlik mesajı verdiler.
GAP İlkokulu Konferans Salonunda yapılan programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Erdal ŞEKEROĞLU, Ziya SULUER, Haliliye İlçe Milli EğitimŞube Müdürü Abdi KAZANÇ,Okul Müdür ve Müdür Yardımcıları, GAP ilkokulunun personelleri, öğrenci ve veliler katıldılar.
Suriyeli Mülteci öğrencilerin ve Türk öğrencilerin birlikte hazırladığı program birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde verdiği mesajla programa katılan tüm katılımcılar tarafından beğeni ile karşılandı.
Programın açılış konuşmasını yapan GAP İlkokulu Müdürü Turan KARA, Kut-ülAmare den beri birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, bu beraberliğin bozulmayacağını ifade ederek,etkinliğe katılan tüm veli ve personele katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:02 Kaynak: Bültenler
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