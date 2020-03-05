GAP illerinde 421 projeden 48 bin 690 kişi faydalandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GAP illerinde 421 projeden 48 bin 690 kişi faydalandı - Son Dakika Ekonomi

GAP illerinde 421 projeden 48 bin 690 kişi faydalandı

6 saat önce

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 9 ilde uygulanan 421 projeden 48 bin 690 kişinin faydalandığı bildirildi.

GAP illerinde 421 projeden 48 bin 690 kişi faydalandı, System.String[]

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 9 ilde uygulanan 421 projeden 48 bin 690 kişinin faydalandığı bildirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinden yapılan açıklamaya göre, GAP kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da kalkınmaya katkı sağlayacak çeşitli proje ve faaliyetlere yönelik destek ve uygulamalar devam ediyor.

Bu kapsamda GAP tarafından 2008 yılından bu yana Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı (TÜD) ile 2011 yılından itibaren GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı (EKKP) ile GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP) yürütülüyor.

GAP TEYAP ve TÜD Programı kapsamında 2015-2018 yıllarında desteklenen 110 proje vasıtasıyla 12 bin 310 kişi faydalandı. EKKP ile de 2011-2019 yıllarında desteklenen 311 proje vasıtasıyla 36 bin 380 kişi fayda sağladı.

GAP tarafından 2020 yılı yatırım programları çerçevesinde ise söz konusu programlara ilişkin usul, esaslar ve uygulama rehberi hazırlanarak yıllık faaliyet planı oluşturuldu.

Bu yıl için hazırlanacak yenilikçi, sürdürülebilir, değer zinciri oluşturacak yaklaşımları içermesi ve örnek projelerin desteklenmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken konu ve hususları kapsayan Proje Destekleme Çağrı Programı Bilgilendirme Toplantıları ise 9 ilde gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Altının kilogramı 322 bin 850 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:46:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GAP illerinde 421 projeden 48 bin 690 kişi faydalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]