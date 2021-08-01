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ŞANLIURFA - "GAP'ın başkenti"nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - "GAP'ın başkenti"nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor

01.08.2021 11:20

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamuktan yüksek rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamuktan yüksek rekolte bekleniyor.

Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede sulanabilir alanların artmasıyla çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak ön plana çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen sene toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için uygulanan "nöbetleşe ekim" dolayısıyla 1 milyon 287 bin dekar alanda pamuk ekimi yapan Şanlıurfalı çiftçi, bu alandan yaklaşık 600 bin ton kütlü pamuk hasadı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dünya genelinde tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan ürünün yetişmesi için kavurucu sıcaklara rağmen sulama ve bakım yapan çiftçiler, bu yıl daha fazla alanda ekim yaptıkları pamukta bereketli bir hasat sezonu geçirmeyi umut ediyor.

Boy atan ve koza tutmaya başlayan pamuk bitkilerini haşerelere karşı ilaçlayan çiftçiler, yaklaşık bir ay sonra pamuklarını hasat edecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor.

Türkiye'deki pamuğun yüzde 42'si Şanlıurfa'dan

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de pamuğun yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yetiştirildiğini söyledi.

Geçen yıl nöbetleşe ekim nedeniyle pamuk ekim alanlarının büyük bir düşüş yaşadığını belirten Eyyüpoğlu, "Nöbetleşe ekimin uygulandığı geçen yılın ardından bu sene yeniden Şanlıurfa'da pamuk ekim alanları arttı ve bu rakam 2 milyon 100 bin dönüme ulaştı. Bu yıl şu an için bitkide herhangi bir hastalık, haşere görünmüyor, çok güzel bir rekolte bekliyoruz. İyi olmasını beklediğimiz verimle çiftçilerimizin pamukta yeni bir altın yıl yaşamasını bekliyoruz." dedi.

Eyyüpoğlu, geçen yıl birinci ürün buğday, ikinci ürün olarak mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilerin yüksek maliyetlere rağmen pamuğa ilgi gösterdiğini, bu nedenle geniş alanlarda ekiminin yapıldığını ifade etti.

Pamuğun ekim alanının artmasıyla üretim miktarının da büyük oranda artacağını kaydeden Eyyüpoğlu, "Bu yıl kentte 1 milyon ton kütlü pamuk üretiminin yapılmasını bekliyoruz hatta bu rakamı da aşmayı hedefliyoruz. Çünkü bitkiyi olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadı. Ayrıca kütlü pamuğun fiyatı da bizi mutlu ediyor, kilogram fiyatının 10 lira olmasını bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz hasat döneminde ürünlerini 10 liradan satışa sunacaklar." diye konuştu.

"Dönüme 750-800 kilogram verim bekliyorum"

Pamuk üreticisi Mehmet Demir de geçen yıl buğday ve mısır ekimi yaptığı arazisine bu yıl yeniden pamuk ektiğini dile getirdi.

Pamuğun ilaçlama döneminde olduklarını anlatan Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"90 dönüm arazimde pamuklar güzel görünüyor. Biz de ilaçlamasını yaparak haşerelerden korumaya çalışıyoruz. Bitkilerin, boyu, çiçek ve koza tutumu çok iyi görünüyor. Dönüm başına inşallah 750-800 kilograma kadar verim almayı bekliyorum. Aile olarak pamuğun bakımını yapıyoruz. İnşallah güzel bir hasat dönemi yaşamayı bekliyoruz."

ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor
ŞANLIURFA - GAP'ın başkenti nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor

Şanlıurfa, Türkiye, Hasat, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - 'GAP'ın başkenti'nde ekim alanı artan pamukta yüksek rekolte bekleniyor - Son Dakika


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