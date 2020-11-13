"GAP'ın başkenti"nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

"GAP'ın başkenti"nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı

13.11.2020 11:27

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, yağmur yağmadığı için ekim yapamayan çiftçiler, sezonun ilk yağmurlarıyla birlikte ekim çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, yağmur yağmadığı için ekim yapamayan çiftçiler, sezonun ilk yağmurlarıyla birlikte ekim çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli arazilerinden ülkenin mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı "GAP'ın başkenti"nde sulanabilen tarlalarda yılda birden çok ürün elde edilebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için uygulanan "nöbetleşe ekim" kapsamında Şanlıurfa'da çiftçi, pamuk yerine buğday ve mısır gibi ürünlere yöneldi.

2019-2020 üretim sezonunda düzenli yağışlar nedeniyle bereketli bir yıl yaşayan çiftçiler, yeni üretimler için beklenen yılın ilk yağmurların düşmesiyle sevinç yaşıyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, geçen yıl yağış konusunda bereketli bir sezon geçirdiklerini, bu yıl da geciken yağışların düşmesinin özellikle tahıl üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

Geçen yıl yağışların mevsim normallerinde seyrettiğini, bitkisel verimin ortalama değerlerin üzerinde olduğunu, bu yıl da meteorolojik kuraklık nedeniyle su havzalarının risk altına girdiğini dile getiren Çullu, şöyle konuştu:

"Uzun süre yağışlar olmadı. Çiftçilerimiz merakla bekliyordu. Özellikle tahıl çiftçisi kış sezonu girmeden umutlu bekliyordu. Buğday, mercimek, arpa gibi tahıl ürünleri ilk yağmurlar düştükten sonra ekiliyor. Özellikle soğuklara girmeden ekilmesi gerekiyor. Neyse ki soğuklar başlamadan yağmurlar düştü. Düşen yağış ekim yapmak için yeterli. Çiftçilerimiz mutlu, önümüzdeki haftalarda buğday, arpa ve mercimek ekimleri tamamlanacak. Yağışlar, düzenli giderse nisan ayı sonlarına doğru 2019'daki yüksek verimi alırız inşallah. Bu yıl ülkede kuraklık etkili olurken, baraj ve göletlerin su seviyesinde önemli azalmalar meydana geldi, ekim yapılacak topraklar çok daha fazla kurudu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kırsal alanlarda sulama imkanı olmayan araziler tamamen doğal yağışlara bağlı kalmakta. 3 Kasım'dan itibaren başlayan yağışlar toprağın ekime hazırlanması için çiftçilere umut verdi. Son düşen yağışlar arazide bulunan ve henüz hasada gelemeyen 2. ürün mısır üreticisini üzdüyse de, tahıl üreticisini sevindirdi."

Nöbetleşe ekim pamuk alanlarını azaltırken, mısır ve tahıl alanlarını genişletti

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı "nöbetleşe ekim" uygulamasının toprağın bozulmasını engellediğini vurgulayan Çullu, Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'lık bölümünün Şanlıurfa'da, bu üretimin yarısına yakınının da Harran Ovası'nda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çullu, Bakanlığın verdiği destekten dolayı Harran Ovası'nın her yıl yaklaşık yüzde 80'lık bölümünde çiftçilerin pamuk üretimi yaptığını, ürün rotasyonu nedeniyle destekleme alamayacak çiftçilerin şu anda buğday ve mısıra yöneldiğini anlattı.

Çiftçi Mehmet Budak da bu yıl yağmurların geçen sezona göre biraz geciktiğine işaret etti.

İlk yağmurların yağmasıyla umutlandıklarını dile getiren Budak, "Bu hafta şükürler olsun yağmurlar düşmeye başladı. Birkaç günlük yağışın ardından güneşli geçmesiyle toprak sürüm için tam kıvamına geldi. Şu anda mısır tarlasının yerini sürüyoruz. Hava güzel giderse hemen ekinimizi ekeceğiz. Geçen yıl güzel ve bereketli bir sezon geçirdik, inşallah bu yılda bereketli olur." dedi.

Ulubağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Fethi Aybebe de sezonun ilk yağmurlarının düşmesiyle ekim çalışmalarına başlattıklarını söyledi.

Geçen sezon bereketli bir yıl yaşadıklarını anlatan Aybebe,"Yağmurların düşmesiyle bu yılki ekinleri toprakla buluşturmaya başladık. Geçen yıl bereketliydi, ürünler çok iyiydi, inşallah bu sezon da bereketli olur. Tarlamı sürmeye başladım. İşlemler bitikten sonra arpa ekeceğim. Yağmurların düşmesiyle hazırlıklarımız hızlandı." şeklinde konuştu.

GAP'ın başkenti nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı
GAP'ın başkenti nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı
GAP'ın başkenti nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı
GAP'ın başkenti nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı

Şanlıurfa, Türkiye, Buğday, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'GAP'ın başkenti'nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sancak verme törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolarla ilgili sözleri damga vurdu EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz"
Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti         
12:19
Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz         
11:57
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor         
11:17
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti         
10:47
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek         
10:17
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi         
09:46
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı         
09:41
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 12:30:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "GAP'ın başkenti"nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei