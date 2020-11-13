"GAP'ın başkenti"nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, yağmur yağmadığı için ekim yapamayan çiftçiler, sezonun ilk yağmurlarıyla birlikte ekim çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, verimli arazilerinden ülkenin mercimek üretiminin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı "GAP'ın başkenti"nde sulanabilen tarlalarda yılda birden çok ürün elde edilebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için uygulanan "nöbetleşe ekim" kapsamında Şanlıurfa'da çiftçi, pamuk yerine buğday ve mısır gibi ürünlere yöneldi.

2019-2020 üretim sezonunda düzenli yağışlar nedeniyle bereketli bir yıl yaşayan çiftçiler, yeni üretimler için beklenen yılın ilk yağmurların düşmesiyle sevinç yaşıyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, geçen yıl yağış konusunda bereketli bir sezon geçirdiklerini, bu yıl da geciken yağışların düşmesinin özellikle tahıl üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

Geçen yıl yağışların mevsim normallerinde seyrettiğini, bitkisel verimin ortalama değerlerin üzerinde olduğunu, bu yıl da meteorolojik kuraklık nedeniyle su havzalarının risk altına girdiğini dile getiren Çullu, şöyle konuştu:

"Uzun süre yağışlar olmadı. Çiftçilerimiz merakla bekliyordu. Özellikle tahıl çiftçisi kış sezonu girmeden umutlu bekliyordu. Buğday, mercimek, arpa gibi tahıl ürünleri ilk yağmurlar düştükten sonra ekiliyor. Özellikle soğuklara girmeden ekilmesi gerekiyor. Neyse ki soğuklar başlamadan yağmurlar düştü. Düşen yağış ekim yapmak için yeterli. Çiftçilerimiz mutlu, önümüzdeki haftalarda buğday, arpa ve mercimek ekimleri tamamlanacak. Yağışlar, düzenli giderse nisan ayı sonlarına doğru 2019'daki yüksek verimi alırız inşallah. Bu yıl ülkede kuraklık etkili olurken, baraj ve göletlerin su seviyesinde önemli azalmalar meydana geldi, ekim yapılacak topraklar çok daha fazla kurudu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kırsal alanlarda sulama imkanı olmayan araziler tamamen doğal yağışlara bağlı kalmakta. 3 Kasım'dan itibaren başlayan yağışlar toprağın ekime hazırlanması için çiftçilere umut verdi. Son düşen yağışlar arazide bulunan ve henüz hasada gelemeyen 2. ürün mısır üreticisini üzdüyse de, tahıl üreticisini sevindirdi."

Nöbetleşe ekim pamuk alanlarını azaltırken, mısır ve tahıl alanlarını genişletti

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı "nöbetleşe ekim" uygulamasının toprağın bozulmasını engellediğini vurgulayan Çullu, Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'lık bölümünün Şanlıurfa'da, bu üretimin yarısına yakınının da Harran Ovası'nda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çullu, Bakanlığın verdiği destekten dolayı Harran Ovası'nın her yıl yaklaşık yüzde 80'lık bölümünde çiftçilerin pamuk üretimi yaptığını, ürün rotasyonu nedeniyle destekleme alamayacak çiftçilerin şu anda buğday ve mısıra yöneldiğini anlattı.

Çiftçi Mehmet Budak da bu yıl yağmurların geçen sezona göre biraz geciktiğine işaret etti.

İlk yağmurların yağmasıyla umutlandıklarını dile getiren Budak, "Bu hafta şükürler olsun yağmurlar düşmeye başladı. Birkaç günlük yağışın ardından güneşli geçmesiyle toprak sürüm için tam kıvamına geldi. Şu anda mısır tarlasının yerini sürüyoruz. Hava güzel giderse hemen ekinimizi ekeceğiz. Geçen yıl güzel ve bereketli bir sezon geçirdik, inşallah bu yılda bereketli olur." dedi.

Ulubağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Fethi Aybebe de sezonun ilk yağmurlarının düşmesiyle ekim çalışmalarına başlattıklarını söyledi.

Geçen sezon bereketli bir yıl yaşadıklarını anlatan Aybebe,"Yağmurların düşmesiyle bu yılki ekinleri toprakla buluşturmaya başladık. Geçen yıl bereketliydi, ürünler çok iyiydi, inşallah bu sezon da bereketli olur. Tarlamı sürmeye başladım. İşlemler bitikten sonra arpa ekeceğim. Yağmurların düşmesiyle hazırlıklarımız hızlandı." şeklinde konuştu.