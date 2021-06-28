Üye Girişi
"Gap'ın Başkenti" Şanlıurfa'da Jeotermal Enerji Kullanılarak Seracılığın Yapılması Hedefleniyor - Son Dakika

"Gap'ın Başkenti" Şanlıurfa'da Jeotermal Enerji Kullanılarak Seracılığın Yapılması Hedefleniyor

28.06.2021 10:08

"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde, yeni kuyular açılarak seracılığın 1500 dönüm araziye yayılması hedefleniyor.

"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde, yeni kuyular açılarak seracılığın 1500 dönüm araziye yayılması hedefleniyor.

GAP kapsamındaki yatırımların planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hizmet veren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), yürüttüğü çalışmalarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Verdiği desteklerle enerjiden sulamaya, tarımdan turizme bölgenin birçok alanda kalkınmasını sağlayan GAP BKI, hazırladığı yeni projelerle yeni üretim ve istihdam alanları oluşturulmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda GAP BKİ'nin desteğiyle jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde açılacak yeni kuyularla 1000 dönüm seranın daha bölgeye kazandırılması için harekete geçildi.

"Bu seralarda dünyanın en iyi domatesini üretiyoruz"

GAP BKİ Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, yürüttükleri GAP Mastır Planı'yla bölgeyi tarım ve tarıma dayalı gıda üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Plan kapsamında yürütülen yatırımlarla 570 bin hektar alanın sulamaya açıldığını belirten Mutlu yakın gelecekte sulanan alanların 1 milyon hektarı aşacağını ifade etti. Mutlu, bölgede birçok alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak bunlardan bir tanesinin bölgedeki jeotermal enerjinin tarım alanlarında kullanımı olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'da Karaali bölgesinde jeotermal enerjinin miktarı, besleyeceği sera alanları, şu anda kullanılan seralardaki üretim miktarı gibi çeşitli tespitler yaptıklarını anlatan Mutlu, "Yaptığımız tespitlerde Şanlıurfa'da jeotermal seracılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu gördük. Şu anda jeotermal kaynakla ısıtmasını yaptığımız sera miktarı 500 dönümü geçti. Bu seralarda dünyanın en iyi domatesini üretiyoruz ve bu ürünlerin büyük bölümünü ihraç ürünü olarak değerlendiriyoruz. " dedi.

Bu seralarda akıllı tarım uygulamalarının uygulandığını aktaran Mutlu, bu uygulamalar sayesinde üründeki kalitenin de artırıldığını vurguladı. Karaali bölgesinde daha fazla sera kurulumu için harekete geçtiklerini belirten Mutlu şöyle devam etti: "Son 2 yıldan bu yana yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yeni projelerimizi geliştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla bu yıl bölgede hem yeni kuyular açacağız hem de reenjeksiyon kuyusu açacağız. Yeni 1000- 1500 metre derinliğinde kuyular açarak, sıcak su ve sera kapasitesini artıracağız. Şu anda var olan 500 dönüm sera alanına yeni açılacak kuyularla 1000 dönüm daha kazandıracağımızı öngörüyoruz. Yaptığımız yatırımı burada 3-4 yılda geri kazanacağımızı biliyoruz. Gerek idaremizin gerekse Karacadağ Kalkınma Ajansımızın yaptırdığı fizibilite ve etüt çalışmalarında, Karaali bölgesinde 40 yeni kuyunun açılmasıyla 500 dönüme sıkışmış olan sera alanını daha geniş alanlara yayabileceğimizi, bu kuyuları açtığımız zaman, özel sektörü de bu işin içine katarsak yeni 1000 dönüm sera alanını bölgeye kazandırma şansımızın olduğunu görüyoruz. "

"750 ila 1500 arasında kişi istihdam edilecek"

Mutlu, Karaali bölgesini bir sera kümelenmesi bölgesi olarak görmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Sera kümelenmesi sayesinde önemli miktarda istihdam da sağlanacağını vurgulayan Mutlu, "Kümelenme ve üretimle beraber paketleme, soğuk hava deposu süreçleri, işleme, değerlendirme, lojistik gibi tüm hizmet sektörlerini baz aldığımızda muazzam bir kümeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu üretim, katma değer ve nihayetinde istihdam demek. Yani 1000 dönümde modern jeotermal seralar yaptığımızda 750 ila 1500 arasında kişiyi direkt istihdam edeceğimizi öngörüyoruz. Diğer yan alanlarıyla daha fazla kişinin istihdam edileceğini düşünüyoruz. " diye konuştu.

İlçelere erkenci seralar kurulacak Mutlu, seracılık projeleri kapsamında kentin bazı ilçelerinde çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak seralar kuracaklarını da dile getirdi. İlçelere seraların kurulması için gerekli protokollerin ilgili kuruluşlarla imzalandığını anlatan Mutlu şöyle konuştu: "Son 2 yılda erkenci dediğimiz sera yatırımlarına 11 milyon lira kaynak ayırdık. Bunun yaklaşık 5 milyonuyla Şanlıurfa özelinde Eyyübiye, Suruç ve Bozova gibi belli ilçelerimizde odaklandık. Buradaki amacımız ilçelerimizde modern ve ekonomik büyüklükte seralar kurmak. Örneğin Eyyübiye ilçemizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve belediyemizle her biri birer dönümlük toplamda 20 dönümlük seralar yapacağız. Bu seralarla sadece işletme değil, aynı zamanda eğitim ve yayım şeklinde araştırma seraları da kuracağız. Burada uzmanlarımızla üreticiye, teknik elemanlara sera ve üretimle ilgili eğitimler vereceğiz. Bu eğitimlerden sonra beraber üretim yapma aşamasına geçeceğiz. Böylece ülkemizin, bölgemizin üretim, istihdam ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Gap'ın Başkenti Şanlıurfa'da Jeotermal Enerji Kullanılarak Seracılığın Yapılması Hedefleniyor

Harran Ovası, Şanlıurfa, İstihdam, Enerji, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Gap'ın Başkenti' Şanlıurfa'da Jeotermal Enerji Kullanılarak Seracılığın Yapılması Hedefleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız 12:00 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı 11:58 Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! 11:30 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da 10:06 İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı 09:53 Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 08:24 Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor         
12:00
Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor         
11:42
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu         
11:34
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:26:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gap'ın Başkenti" Şanlıurfa'da Jeotermal Enerji Kullanılarak Seracılığın Yapılması Hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement