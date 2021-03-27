"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da keme kebabı zamanı - Son Dakika

"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da keme kebabı zamanı

27.03.2021 11:11

"GAP'ın başkenti" olarak da anılan Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla mart ve nisan aylarında ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu keme kebabı, yüksek fiyatına rağmen yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

"GAP'ın başkenti" olarak da anılan Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla mart ve nisan aylarında ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu keme kebabı, yüksek fiyatına rağmen yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Yemek kültürüyle öne çıkan Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerden de rağbet görüyor.

Bölgede bahar aylarından düşen yağışların ardından yetişen keme mantarı, nemli alanlarda ve dağlık bölgelerde bulunabiliyor.

Köylüler tarafından toplanan bu mantarı, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber, soğan, limon ve yeşillikle servis ediliyor. Sadece mart ve nisan aylarında tüketilebilen ve porsiyonu 40 ila 50 liradan satılan lezzet, yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor.

Kentin önde gelen kebap ustalarından Mehmet Duran, AA muhabirine, bölgede bahar yağışların düşmesiyle keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Keme mantarının sağlık açısından faydaları da olduğunu ifade eden Duran, "Bu mantar, sadece mart ve nisan aylarında tüketilen bir tür. Köylüler aracılığıyla toplayıp zırhla çekilmiş etle kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Duran, Şanlıurfalıların bu lezzeti tatmak için mart ve nisan aylarını dört gözle beklediğini dile getirerek, "Toplanması zahmetli ve zor olduğu için fiyatı diğer kebaplardan biraz fazla. Kemenin kilogramı 150 lirayı buluyor. Keme bize etten daha pahalı geliyor. Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Mart ve nisan ayı döneminde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Hafta 2-3 gün gelip yiyenler oluyor. Bu aylarda 3 ton civarında keme tüketimi oluyor." diye konuştu.

"Keme kebaba farklı bir tat katıyor"

Fatih Sarıoğlu da kentte yıllardan beri kebap ustası olarak çalıştığını belirterek, "Her yıl bahar aylarının başlamasıyla keme yemek isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor. Keme doğada kendiliğinden yetiştiği için doğal bir ürün. Keme kebaba farklı bir tat katıyor. Satırla doğranmış ete katılıp kömür ateşinde pişiriliyor, çok güzel bir tat meydana geliyor. Ağzının tadını bilen müşteriler vazgeçemiyor, severek yiyor." ifadelerini kullandı.

Keme kebabını ilk kez tadan Enes Ağaday ise adını sık sık duyduğu kemeyi çok merak ettiğini anlatarak, "Buraya ilk defa geliyorum. Arkadaşlarım keme kebabından bahsediyorlardı, ben de çok merak ettim. Gerçekten çok güzel, farklı bir tadı varmış. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Şanlıurfa, İlkbahar, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'GAP'ın başkenti' Şanlıurfa'da keme kebabı zamanı - Son Dakika


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