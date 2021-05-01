GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumunda bulunan Şanlıurfa'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Akçakale ilçesine bağlı Taylıca Mahallesi'nde çiftçi Abdullah Aslantay tarafından üretilen arpa, Şanlıurfa Zahireciler Borsasında açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Sezonun ilk arpası esnaf Salih Tugay tarafından kilogramı 2 lira 50 kuruştan satın alındı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle kurak bir sezon geçirildiğini belirtti.

Hasadın başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, sezonun ilk arpa hasadının hayırlı olmasını diledi.

Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan da hasat sezonunun hayırlı geçmesini temenni etti.

Çiftçi Abdullah Aslantay, 100 dönümde arpa ekimi yaptığını, verimin geçen yıla göre düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl yağışlardan dolayı çiftçiler zor durumda. Masraflarımız çok inşallah ürünümüz masraflarımızı karşılar." dedi.

ŞUTB Başkanı Kaya, çiftçi Aslantay'a altın hediye etti.