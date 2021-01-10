Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - "GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da tarımsal üretim artarak devam etti

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında üretimlerine devam eden çiftçiler, bereketli bir yılı geride bıraktı.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında sulama imkanlarının her geçen gün gelişmesi tarımsal üretime büyük katkı yapıyor.

Yöre çiftçisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam ettirdikleri üretimlerini yüksek rekolte ve kaliteli ürünle tamamladı.

Yaklaşık üretim miktarlarına göre, bir önceki sezon 677 bin ton üretilen buğday geçen yıl 1 milyon 650 bin tona, mısır 354 bin tondan 1 milyon 642 bin tona, Antep fıstığı 31 bin tondan 110 bin tona yükseldi.

Ayrıca ekim alanı 2020'de düşmesine rağmen yüksek rekolte alınan pamukta 627 bin ton, arpada ise 314 bin ton üretim açıklanması bekleniyor.

"Şanlıurfa oldukça verimli ve kaliteli üretim sezonu yaşadı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, AA muhabirine, "GAP'ın başkenti" diye adlandırılan Şanlıurfa'nın muhteşem bir üretim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Salgın döneminde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin büyük önem arz ettiğini aktaran Çakmaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde, tarım kentindeki üretimin artarak devam etmesi amacıyla sürekli sahada çiftçilerle omuz omuza olduklarını söyledi.

Çakmaklı, sokağa çıkma kısıtlamalarında çiftçilerin tarlalarına, bağlarına ve bahçelerine gidebilmeleri için müsaade edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Tüm dünya bu virüsün etkisi altında kaldı, buna rağmen gerçekten Şanlıurfa tarımsal üretim anlamında oldukça verimli ve kaliteli bir üretim sezonu yaşadı. İklim faktörü de buna gerekli her türlü desteği sağlamış oldu, yağışlar ve sıcaklık anlamında. Bizler de üreticilerimizin, bu üretim sezonunu verimli ve kaliteli geçirmeleri adına kurum olarak, tüm teknik personelimizle, idari kadrolarımızla her zaman yanında olmaya çalıştık. Onların sorunlarını, sıkıntıları ve ihtiyaçlarını anında gidermeye çalıştık."

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere verilen tarımsal desteklemelerin karşılık bulduğunu aktaran Çakmaklı, Şanlıurfa'nın pamuk ve Antep fıstığı üretiminde Türkiye'de birinci, kırmızı mercimek üretiminde ise ikinci sırada olduğunu belirtti.

Çakmaklı, buğday üretiminde de öne çıkan bir il olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Buğday üretiminde, üretim alanı, verimlilik ve kalite anlamında çok ciddi yükseliş yakalayan bir il olduk. Yine mercimek üretim alanı ve miktarı olarak da artan bir durum yaşadık bu sezon. Yine mısırda 3 hatta 4 kata yakın bir üretim alanı ve üretim miktarı söz konusu oldu. Gerçekten üreticimizin emeği, çabası asla boşa gitmiyor, biz lider konumda olduğumuz ürünlerde yine o liderliğimizi sürdürmeye devam ettik."

"Üretimle ilgili bir sıkıntımız yok"

Şanlıurfa Ziraat Odası Meclis Başkanı Halil Ataş da salgın sürecinde tarımsal üretimin devam etmesi için hükümetin, çiftçinin yanında yer alarak önemli kararlar aldığını söyledi.

Üreticilerin de tarlada çalışırken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyduklarını ve güzel bir sezon geçirdiklerini anlatan Ataş, "Sağ olsun çiftçilerimiz de o duyarlılığı gösteriyorlar, üretimlerine devam ediyorlar, üretimle ilgili bir sıkıntımız yok." dedi.

Çiftçilerden Osman Karataş ise salgın kurallarına uygun olarak üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, geçen sezon tarlasına birinci ürün olarak arpa, ikinci ürün olarak ise pamuk ektiğini ifade etti.

Bir önceki sezona göre çok bereketli bir harman dönemi geçirdiklerini anlatan Karataş, yeni yılın da verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.