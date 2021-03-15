GAP Tarım Fuarı 6-9 Nisan'da Gaziantep'te - Son Dakika

GAP Tarım Fuarı 6-9 Nisan'da Gaziantep'te

15.03.2021 13:53
GAP Tarım Fuarı 6-9 Nisan'da Gaziantep'te, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB'in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın (GAPTARIM) 12'ncisi 06-09 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB'in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın (GAPTARIM) 12'ncisi 06-09 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sektörü Gaziantep'te buluşturan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılarda bulunan fuar, çok sayıda ilden katılımla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek. Fuarda, tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda gibi ürün grupları yer alacak. Fuarda başta Gaziantep olmak üzere, çok sayıda ilden firmalar ürünlerini sergileyecek. Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geleceği fuarda salgın dolaysıyla tüm tedbirler titizlikle uygulanacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgına rağmen 2021 yılında Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın ardından (GAPSHOES), GAPTARIM Fuarı'nı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ülkemizin tarım ve hayvancılık ürünleri alanında ileri gelen şehirlerinden birisi olduklarını söyledi.

"Sadece Gaziantep'ten değil birçok şehirden yoğun talep var"

Gaziantep adına büyük önem taşıyan fuarların, tarım ve hayvancılık sektöründe de teknolojinin geldiği son noktadaki ürünlerin üreticiye tanıtımı ve sunulması konusunda büyük bir olanak ve çeşitlilik sunduğunu dile getiren Ünverdi, "Dünya genelinde nüfusun artması sonucu oluşan temel ihtiyaç arzının karşılanması amacıyla verimliliği artıracak ve israfı önleyecek her türlü ekipmanın yer alacağı fuarımız gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Gıda ürünlerine olan ihtiyaç günümüzde daha da ön plana çıkmış durumdadır. Bu ihtiyacın temelini ise tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Bundan dolayı gelişen teknolojiye göre sistemlerimizi uyarlayıp daha fazla katma değerli ürün üretmeye gayret etmeliyiz. Biz de bu noktada sektörlerimizin gelişmesi, yeni teknolojilerin tanıtılması ve ticari bağların güçlenmesi için fuarlar düzenliyoruz. Sadece Gaziantep'ten değil birçok şehirden yoğun talebin olduğu fuarımızın ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da, GAPTARIM Fuarı ile Gaziantep'in ve bölgenin tarım ve hayvancılıkta daha ileri noktalara taşınmasının amaçlandığını kaydederek, "Fuarlar hem şehrimizin ekonomisini canlandırıyor hem de sektörlerin gelişimine önemli katkılar sunuyor. Gıdaya olan ihtiyacın her geçen arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Önemli bir tarım ülkesi olan Türkiye'de verimliliğin artırılması için yapılan çalışmalara fuarlar aracılığıyla katkı sunmaya çalışıyoruz. Destek veren tüm paydaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

GAP Tarım Fuarı 6-9 Nisan'da Gaziantep'te

Gaziantep, Türkiye, Nisan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAP Tarım Fuarı 6-9 Nisan'da Gaziantep'te - Son Dakika Ekonomi


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