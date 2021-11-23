ŞANLIURFA - GAP Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, GAP Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı başladı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (GAPBKİ) düzenlenen çalıştayda, Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerinin üretimiyle kullanım alanlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Çalıştay sayesinde GAP bölgesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin potansiyelinin belirleneceğini belirten Esen, "Biz şu ana kadar bölgede sulanabilen birinci sınıf tarım alanlarına öncelikli ürünlere yönelik gelişmelere şahitlik ediyorduk. Bu çalıştayın neticesinde sulama imkanı olmayan, kıraç arazilerin de değerlendirilerek ekonomiye ve ailelere katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş da ilçelerinin bereketli hilalin içerisinde yer aldığını, arazilerin sulanmasıyla tarımda önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Belediye olarak ilçenin kıraç arazilerine lavanta başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimini gerçekleştirmeye çalıştıklarını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız verimli topraklarına bilinen ürünlerin ekimini gerçekleştiriyor, bunun yanında kıraç, sulanamayan arazilerde neler ekilebilir sorunsalını çözümlemeye başladık ve ilk etapta lavanta bahçeleri projesini gerçekleştirmeye başladık. Hazine arazilerindeki taşları temizleyerek bunları tıbbi ve aromatik bitkilerin ekiminin yapılacağı arazilere dönüştürüyoruz. Burada inşallah lavanta, kekik, melisa, ada çayı ve mentollü nane ekimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

"Dünya nüfusunun yüzde 70'i tıbbi ürünleri kullanıyor"

GAPBKİ Başkan Yardımcısı Nusret Mutlu ise GAP bünyesindeki 9 ilde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için potansiyel alanlar bulunduğunu söyledi.

Mutlu, tıbbi ve aromatik bitkilerin sadece tarımı kapsamadığını, bunun yanında gıda, sağlık ve turizm gibi alanları da kapsadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i tedavi ve korunma amacıyla bu ürünleri tercih ediyor. Dünyada yaklaşık 425 bin çeşit bitki olduğu, bunlardan 50-70 bininin tıbbi bitki türü olarak tanımlandığı, bu bitkilerin 4 bininin tedavi amaçlı ilaç olarak kullanıldığı, dünyada 2 bin, Avrupa'da 500'e yakın tıbbi bitkinin ticaretinin yapıldığı ve yıllık ekonomik değerinin de 115 milyar dolar olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla böyle bir zenginliğimiz var hem ülke olarak hem de bölge olarak. Buradan hareketle GAP İdaresi Başkanlığı olarak GAPTAEM iş birliğinde son 3 yıldır özellikle bu alandaki çalışmalara destek vermekteyiz."

GAPTAEM Müdürü Zeyni Aktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da konuşma yaptı.

Oturumlarla devam eden çalıştay, 3 gün sürecek.