Gap Vadisi Millet Bahçesi 2. ve 5. Etapları Hizmete Sunuluyor
43 dakika önce
Türkiye'nin şehir merkezindeki en büyük projesi olan Şanlıurfa GAP Vadisi Millet Bahçesi projesinin etapları bir bir tamamlanıyor.
Türkiye
'nin şehir merkezindeki en büyük projesi olan Şanlıurfa
GAP Vadisi Millet Bahçesi
projesinin etapları bir bir tamamlanıyor. Yapımı tamamlanan GAP Vadisi 2. ve 5. Etap projeleri bu gün 15.00'de düzenlenecek olan törenle vatandaşların hizmetine sunuluyor.
Şanlıurfa'nın yeşil alan sorunu ortadan kaldırarak kenti daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi yaptığı 3.5 milyon metrekarelik GAP Vadisi projesi ile Şanlıurfa'nın gelişimi ve dönüşümünü sağlıyor.
Gap Vadisi 2. etap
Şanlıurfalıların spor ile iç içe olmaları için spora ve tesisleşmeye büyük yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi yarın hizmete sunacağı 42 bin metrekarelik Gap Vadisi 2. Etap'ta futbol sahaları, tenis kortları, basketbol
sahaları, voleybol
sahaları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ile Gap Vadisine gelen vatandaşlar için 302 araçlık otoparkı hizmete sunacak.
Gap Vadisi 5.etap
75 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 'da 110 bin metrekarelik Gap Vadisi 5. etabında ise 523 araçlık otopark yer alıyor. Gap Vadisi 5 etap projesinin içinde bulunan yeşil alan ve sosyal donatı alanları ile Şanlıurfa'nın yeşil alan ihtiyacını gideriyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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