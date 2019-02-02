Gap Yatırımları İstihdamı Artırdı, Göçü Azalttı

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Ahmet Çakar'dan "Aylık Kazancım Bin Lira" Diyen Berkay'a Ağır Gönderme: İşsizlik Maaşına Başvur

Çiftçi de Vatandaş da Dertli! Dalında 80 Kuruş Olan Mandalina İstanbul'da 8 Lira