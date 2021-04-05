GAPTARIM fuarı kapılarını açıyor

Tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılarda bulunan Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın (GAPTARIM) açılış töreni 6 Nisan 2021 Salı günü saat 14.00'te Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımları ile gerçekleşecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve KOSGEB'in destekleri ile organize edilen, Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın (GAPTARIM) 12'ncisi 6-9 Nisan 2021 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek. Fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi, iş makineleri, ürün işleme makineleri, ürün ambalajlama, paketleme makineleri, ürün depolama makineleri ve sistemleri, toprak ıslah, drenaj teknolojileri, sulama ekipman ve sistemleri üreticileri, tarım ilaçları ve ilaçlama malzeme ve sistemleri, gübre, organik tarım, peyzaj, sera, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, sera aydınlatma sistemleri, sera konstrüksiyon ve ekipmanları, çiçek, meyve ve sebze tohumu, bahçe ekipmanları, ekolojik tarım, multi viyol, kümes hayvanları ve kümes ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, toprak ölçüm sistemleri, meyve, et sanayi, şeker, tütün, zeytin ve zeytinyağı, soğuk depolama makineleri gibi ürün grupları yer alacak.

130 marka ve firmanın temsil edileceği fuarda Gaziantep, İstanbul, Ankara, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon illerinden gelen firmalar ürünlerini sergileyecek. Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geleceği fuarda salgın dolayısıyla tüm tedbirler titizlikle alındı. - GAZİANTEP