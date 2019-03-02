Gaptarım-Gapfood Fuarlarına Doğru

Gaziantep'te 10. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 15. Gıda Fuarı (GAPFOOD) açılacak.

Gaziantep'te 10. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 15. Gıda Fuarı (GAPFOOD) açılacak.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta kapılarını aralayacak fuarların GSO, Ticaret Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlendiğini bildirdi.



9 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek fuarlarda, tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gıda ürünleri gibi ürün gruplarının sergileneceğini belirten Ünverdi, fuarlara başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan firmaların katılacağını ifade etti.



Ünverdi, fuarların 200 bin kişi tarafından ziyaret edilmesini beklediklerini bildirdi.



Tüm sektörlerde olduğu gibi gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde de ileri teknolojiyle katma değerli üretimin önemli olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Günümüz koşullarında gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri artık çok daha stratejik sektörler haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Artan nüfus ve küresel ısınmanın getirdiği olumsuzlukların gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne ilgiyi daha da artırdığına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:



"Bu nedenle ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer alan gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne daha çok önem vermemiz gerekiyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi bu sektörlerde ileri teknolojiyle katma değerli üretim, daha fazla kazanç elde etmemizi sağlayacak ve ihracattaki payımızı artıracaktır. Katma değeri yüksek gıda ve tarım ürünleri üretimi ve ihracatı, pastadan daha çok pay almamız ve dolayısıyla bu sektörlerin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Gıda, tarım ve hayvancılık artık sıradan sektörler olmaktan çok stratejik sektörler haline geldi. Bu sektörlerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yeni tarım ve hayvancılık projelerinin hayata geçirilmesi son derece önemli."

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