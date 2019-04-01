Son Dakika Haberleri: Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Çevik, Hdp'den Başkan Seçildi

Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Çevik, Hdp'den Başkan Seçildi

32 dakika önce

ANKARA Garı yakınında 10 Ekim 2015 günü terör örgütü DEAŞ'lı 2 canlı bombanın düzenlediği saldırıda kızı ile eşinin kardeşini kaybeden Hatice Çevik, dün yapılan seçim sonrası kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin Suruç Belediye Başkanı oldu.

Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Çevik, Hdp'den Başkan Seçildi, System.String[]
ANKARA Garı yakınında 10 Ekim 2015 günü terör örgütü DEAŞ'lı 2 canlı bombanın düzenlediği saldırıda kızı ile eşinin kardeşini kaybeden Hatice Çevik, dün yapılan seçim sonrası kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin Suruç Belediye Başkanı oldu.

Ankara'da DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda kızı Başak Sidar Çevik ve eşinin kardeşi Nurgül Çevik'i kaybeden Hatice Çevik, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı oldu. Dün yapılan seçimler sonrası HDP adayı Hatice Çevik, Suruç'ta resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 59'unu alarak başkan seçildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:23 Kaynak: DHA

Ankara, Hatice Çevik, Halkların Demokratik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den "İstanbul ve Ankara'yı Biz Kazandırdık" İması HDP, 31 Mart Seçimin Kaybedeni Oldu Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 17:55:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Çevik, Hdp'den Başkan Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]