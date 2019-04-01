Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Çevik, Hdp'den Başkan Seçildi
32 dakika önce
ANKARA Garı yakınında 10 Ekim 2015 günü terör örgütü DEAŞ'lı 2 canlı bombanın düzenlediği saldırıda kızı ile eşinin kardeşini kaybeden Hatice Çevik, dün yapılan seçim sonrası kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin Suruç Belediye Başkanı oldu.
ANKARA Garı yakınında 10 Ekim 2015 günü terör örgütü DEAŞ'lı 2 canlı bombanın düzenlediği saldırıda kızı ile eşinin kardeşini kaybeden Hatice Çevik
, dün yapılan seçim sonrası kesin olmayan sonuçlara göre HDP
'nin Suruç
Belediye Başkanı oldu. Ankara
'da DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda kızı Başak Sidar Çevik ve eşinin kardeşi Nurgül Çevik'i kaybeden Hatice Çevik, Şanlıurfa
'nın Suruç ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı
oldu. Dün yapılan seçimler sonrası HDP adayı Hatice Çevik, Suruç'ta resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 59'unu alarak başkan seçildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:23 Kaynak: DHA
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