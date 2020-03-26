Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi - Son Dakika
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Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi

13 dakika önce

Ankara Garı'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin davada 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek...

Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi, System.String[]

Ankara Garı'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin davada 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz'ın "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması talep edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Durmaz ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Önceki celse ilgili makamlardan istenen bilgi ve belgelerin okunması ve sanık Durmaz'ın ek savunmalarının alınmasının ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Buna göre, Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, sanık Durmaz'ın DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi olduğu ve örgütte birlikte hareket ettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Gümüş, Durmaz'ın, gar saldırısı davasında da hüküm giydiğini anımsattı.

Savcı Gümüş, Yunus Durmaz'ın yakalanması için düzenlenen polis operasyonu sonrası evde yapılan incelemede örgüt faaliyetlerinde kullanılmak üzere "vahim nitelikte ruhsatsız silah, çok sayıda mermi, patlayıcı, ve bomba ile paklayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde" ele geçirildiğini belirtti ve Hacı Ali Durmaz'ın bu suçlardan da sorumlu olduğunu bildirdi.

Savcı, sanık Durmaz'ın, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 4 yıl 6 aydan 12 yıla kadar olmak üzere 16 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmesini istedi.

Mütalaada, Durmaz'ın, operasyon öncesi evden ayrılarak çatışmaya girmediği ve patlayıcıların yerini bildirdiği, polislerin yaralanmasından sorumlu tutulamayacağı belirtilerek, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine karar verilmesi talep edildi.

"Anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamaları yönünden de Durmaz'ın, gar saldırısına ilişkin ana davadan bu suçlardan mahkumiyetine karar verildiğinden davanın reddi istendi.

Ara karar

Mütalaanın ardından diyecekleri sorulan sanık Durmaz, savunma için süre talebinde bulundu ve tahliyesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığın süre talebinin kabulüne, tahliye isteğinin ise reddine karar verildiğini açıkladı.

Davanın görülmesine 20 Mayıs'ta devam edilecek.

101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Durmaz, mevcut davada, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ı yakalamak için düzenlenen polis operasyonunda ağabeyinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 3 polisin yaralanması nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek", "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 2'si saldırgan 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin davada yargılanan Durmaz, 3 Ağustos 2018'deki karar duruşmasında "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100 kez olmak üzere 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ali Durmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:52 Kaynak: AA

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