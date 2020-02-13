Gar saldırısı davasında ara karar - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, davanın tutuklu sanığı Erman Ekici jandarma ekiplerince getirilirken müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, davanın firari sanıklarından Deniz Büyükçelebi'nin eşi Şengül Büyükçelebi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla tanık sıfatıyla dinlendi.

Sanık Büyükçelebi'nin ne zaman DEAŞ'a katıldığına dair bilgisi sorulan tanık Büyükçelebi, eşinin daha önce kaçakçılık yaptığını, hakkında arama kararı çıktığını öğrenmesi üzerine Suriye'ye gideceğini belirterek bu ülkeye gittiğini ancak örgüte katılışına ilişkin bilgisinin olmadığını ifade etti.

Önceki ifadelerinde DEAŞ'a katılmak isteyenlerin, evlerinde kaldıklarına dair beyanları hatırlatılan Büyükçelebi, bunun doğru olduğunu, ağırlıkta yabancı uyruklu şahısların kısa süreli evlerinde kaldıktan sonra Suriye'ye gittiğini söyledi.

Suriye'ye eşiyle gittiğini anlatan Büyükçelebi, firari sanık İlhami Balı ve davanın tanığı eşi Hülya Balı'yı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine, onların da kaçakçılık yaptıklarını söyledi.

Tutuklu sanık Erman Ekici'yi tanıyıp tanımadığı sorulan Büyükçelebi, "Tanıyorum, eşimle birlikte derslere gidip geliyorlardı. Suriye'ye geçtikten sonra bir defa gördüm. Ekici'nin eşini tanıyorum, adı Ayşe'ydi. Suriye'de onunla hiç görüşmedim." dedi.

Yaklaşık 20 ay Suriye'de bulunduğunu, çoğunlukla da sınır bölgesi yakınlarında kaldığını kaydeden Büyükçelebi, DEAŞ'ın Türkiye'deki eylemlerine ilişkin daha önceden bilgisinin olmadığını, eşinin kendisiyle bu yönde bir bilgi paylaşımında bulunmadığını ileri sürdü. Büyükçelebi, gar saldırısını haberlerden öğrendiğini ifade etti.

Eşi Deniz Büyükçelebi'nin, Suriye'de öldüğünü öne süren Şengül Büyükçelebi, onun ölümünden sonra kaçakçılara para verip Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Eşinin nasıl öldüğü sorulan Büyükçelebi, bulundukları bölgeye uçak bombardımanı sonrası eşinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiğini, aynı saldırıda eşi ile birlikte 2 Türk vatandaşı ve birkaç Arap kökenli şahsın da öldüğünü iddia etti.

- Silahlı eğitime götürmüş

Tanık Ayşenur İnci, dini nikahlı eşi Ersel Ocak ile Suriye'ye geçtikten sonra sanık Ekici'nin, kendilerini alıp Tel Abyad'a götürdüğünü dile getirdi.

Ekici'nin zaman zaman eşini alıp DEAŞ'ın silahlı eğitimlerine götürdüğünü kaydeden İnci, gar saldırısına ilişkin bilgisinin olmadığını belirtti.

Ara kararlar

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Buna göre, davanın firari 16 sanığı İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki yakalama kararlarının devamına, bu sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığına yazılan müzakeresinin akıbetinin sorulmasına karar verildi.

Bazı sanıklar yönünden çeşitli illerdeki soruşturma dosyalarının istenilmesine hükmeden mahkeme, davanın tutuklu sanığı Erman Ekici'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 8 Mayıs'ta devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşması 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin hakkında da "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.