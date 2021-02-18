Gara'da 13 kişiyi şehit eden katilin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

Gara'da 13 kişiyi şehit eden katilin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı ortaya çıktı

18.02.2021 08:49
Gara'da 13 kişiyi şehit eden katilin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı ortaya çıktı, System.String[]

Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden "Şorej" kod adlı PKK'lı terörist Kamuran Ataman'ın örgütün elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı, terör örgütünün sözde Türkiye saha sorumlusu İskan Akyüz ile birlikte çalıştığı istihbarat kayıtlarında ortaya çıktı. Ataman, 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride aranıyordu.

Hendek eylemlerinden yol kesmeye kadar birçok terör eyleminin başında bulunan Kamuran Ataman, 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride aranıyordu.

SÖZDE MAHKEME ÜYELİĞİ FAALİYETLERİNDE BULUNMUŞ

İstihbarat kayıtlarına göre, 'Şorej' kod adlı terörist Kamuran Ataman 35 yaşında. Terör örgütüne 23 Ağustos 2004 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden katıldı. Örgüt içinde sözde halkla ilişkiler faaliyetleri, sözde mahkeme üyeliği, sözde komutanlık gibi faaliyetlerde bulundu.

AKYÜZ İLE YAKIN ÇALIŞIYORDU

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Suriye'deki birçok terör eylemine katıldı. Aynı zamanda terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptı. Terör örgütünün sözde Türkiye saha sorumlusu İskan Akyüz ile yakın çalışmaya devam ediyordu.

1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

2018 yılındaki bir çatışmada yaralanan ve Suriye'de tedavi edilen Kamuran Ataman, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor. Başına vaat edilen ödül 1 milyon lira.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, terör örgütü PKK üyesi Kamuran Ataman hakkında bu bilgileri verirken, Gara operasyonunun detayları da ortaya çıktı.

Gara'da 13 kişiyi şehit eden katilin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı ortaya çıktı

İşte operasyonla ilgili bilinmeyenler:

- Kamuran Ataman'ın 2010 yılında Şırnak Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Jirka alanına geldiği, 2011 yılında ameliyat olma amacıyla Irak'a geçiş yaptığı sonrasında tekrardan Kato alanına döndüğü ortaya çıktı.

- Beytüşşebap-Kato bölgesinde oluşturulan sözde mahkeme faaliyetleri içerisinde yer almak.

- Kato Jirka alanında sözde özel kuvvetler ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet göstermek.

- Beytüşşebap-Kato-Jirka kırsal alanında faaliyet yürütürken sivillere, polis, asker, hâkim-savcı ve kaymakamlara yönelik eylem yapma arayışı içerisinde bulunmak.

- 2013 yılında Suriye'ye geçerek sözde Cizire Kantonu'nda hareketli taburlarda sözde Tabur Komutanı olarak faaliyet yürütmek.

- 2015 yılında Türkiye'ye dönerek 06 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı mevkiinde yol kesme eylemine katılmak.

DEM TEPE'DEKİ EYP'Lİ EYLEMİ DÜZENLEYEN İSİM

- 25 Eylül 2015 günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçe merkezine yapılan saldırı/baskın girişimini yöneten sorumlu örgüt mensupları arasında bulunmak.

- 13 Ekim 2016 tarihinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Köyü-Hisarkapı arasında bulunan Dem Tepe mevkiinde gerçekleştirilen EYP'li eylemi düzenlemek.

- 2016 yılında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemler içerisinde sözde takım komutanı olarak yer almak.

GARA'DAKİ SÖZDE CEZAEVİ BİRİMİNDE SORUMLU OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ

- 2017 yılında Cudi kırsal alanında örgütlenme yapmak.

- 2018 yılı içerisinde yaralandığı için tekrar Suriye'ye geçerek sözde Cizire Kantonu'nda bulunan Derik şehrindeki yaralı evinde tedavi gördü.

- 2019 yılı mayıs ayında Irak'ın kuzeyindeki Gara'da bulunan sözde cezaevi biriminde sorumlu olarak görevlendirildi.

YAKIN MESAFEDEN KALAŞNİKOF KULLANILMIŞ

Gara şehitleriyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 13 şehidin PKK'lı katil Kamuran Ataman tarafından kurşuna dizildiği, birinin omuzundan, diğer 12'sinin ise başlarından Kalaşnikof tüfekle vuruldukları tespit edildi. Yapılan çalışmada cinayetleri bizzat Kamuran Ataman'ın işlediği ortaya çıktı.

Gara'da 13 kişiyi şehit eden katilin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı ortaya çıktı

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Son Dakika Güncel Gara'da 13 kişiyi şehit eden katilin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika


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