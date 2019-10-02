Gara'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
24 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:24 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğu kaydedildi.
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