Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı - Son Dakika

Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı

23.02.2021 20:19

Terör örgütü PKK'nın Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, harekat sırasında kaçarken ele geçirilen iki teröristin ifadelerine de yansıdı.

Terör örgütü PKK'nın Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, harekat sırasında kaçarken ele geçirilen iki teröristin ifadelerine de yansıdı. Teröristlerden biri, "Alınan rehinelerin öldürülmesi" talimatı verildiğini ifade ederken, bir diğer terörist, " 'Onları öldürün' diye duymuştum, Sorej söylemişti" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanları, mevzi, sığınak ve mühimmat depoları ile teröristlerin saldırı hazırlığında olduklarının belirlenmesi ve elde edilen istihbaratın teyidi için düzenlediği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, sağ ele geçirilen iki teröristin görüntülü ifadeleri Milli Savunma Bakanlığınca paylaşıldı.

Harekat sırasında kaçarken yakalanan "Merkaz Botan" kod adlı PKK'lı terörist Doğan Geçgel, bölücü terör örgütüne Mart 2014'te katıldığını söyledi.

Gara'da Siyane bölgesindeki mağarada alıkonulan vatandaşların yanında olduğu bilgisini veren Doğan Geçgel, ifadesinde şunları aktardı:

"Sekiz kişiydik, tünel uzun olduğu için ve zikzaklı olduğu için görünmüyordu diğer kapı. Dışarısı görünmüyordu daha doğrusu. Yani orada saat yediye kadar bekledik ve kamelyaya geçmek için, geçtik, yerde esirleri ölü bir vaziyette kafalarına sıkılmış halde gördük. Ben de dayanamayarak dışarı çıkmadan önce 'teslim ol' çağrılarını duyuyordum askerlerin. Teslim olmak için yani askerlere, 'Ben dışarı çıktım, ben teslim oluyorum.' diye askerlere gittim. Askerler de beni yanlarına aldılar. Gara saha komutanlığı Cuma Biliki olan şahıs arkadaş Sorej kod isimli sorumluya demişti ki, 'Buraya operasyon olursa, bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı.' diye talimat verdiğini duymuştum. Yani, 'Onları öldürün' diye duymuştum, Sorej söylemişti. Bunu kendim duymuştum yani kulaklarımla. Sonra teslim oldum askerlere."

"Operasyon başlarsa rehineleri infaz edin, öldürün" talimatı vermişti

Kaçarken yakalanan teröristlerden "Şervan Korkmaz" kod aldı Osman Acer ise 2012'de terör örgütü PKK'ya katıldığını belirtti.

İfadesinde 2020 yılında "Gara'daki cezaevinde" görevlendirildiğini aktaran PKK'lı terörist, "Eğer operasyon başlarsa bir şey olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin, öldürün. Alınan rehine Türk rehineleri polis, subay, askerleri öldürme talimatını vermişti. Böyle demişti ve 10 Şubat 2021'de Roj Başa doğru operasyon başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun asker olsun onların yanına gitti, hepsini imha etti. Çatışma devam etti, birkaç gün böyle sürdü ve sonra Merkaz Botan teslim oldu, ondan sonra ben teslim oldum." dedi.

Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı
Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı
Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı
Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı
Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı
Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı

Şehit, Acer, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı dudaklarına dolgu yaptırdı Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti Kamerasız ve tuşlu telefonlara rağbet patladı! Telefonculardaki stoklar neredeyse tükendi
Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi         
11:29
Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor         
11:11
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı         
10:40
İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar         
10:22
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz         
09:50
Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler         
09:32
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
09:12
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor         
08:08
Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım         
23:22
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 12:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütünün Gara'da alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit etmesi, ele geçirilen iki teröristin ifadelerine yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei